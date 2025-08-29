Forbidden Fruit, cambia tutto: la decisione Mediaset che rende felici i fan

La soap turca Forbidden Fruit sta appassionando gli italiani, in milioni seguono le puntate quotidiane su Canale 5 in onda nel primo pomeriggio. Le vicende dei protagonisti sono intriganti e i telespettatori rimangono incollati allo schermo garantendo a Mediaset oltre il 21% di share.

Il pomeriggio di Canale 5 non ha rivali, aver puntato sulle soap turche si sta rivelando una strategia vincente. Forbidden Fruit, If You Love, Io sono Farah e la Forza della donna sono seguite da milioni di telespettatori con share altissimi, tra il 21,2% e il 23,2%. Proprio Forbidden Fruit si è rivelata nei giorni scorsi la soap con maggiore crescita nella classifica dei programmi più visti in streaming.

La trama è avvincente tanto da spingere i fan a cercare le anticipazioni che arrivano dalla Turchia dato che le puntate della seconda stagione sono state trasmesse in anticipo rispetto l’Italia. Dal 4 agosto è in onda su Canale 5 la seconda stagione e fin da subito ha riservato diverse sorprese. Gli avvenimenti si susseguono uno dopo l’altro e in molti casi determinano uno stravolgimento della trama. Ebbene, la riprogrammazione di Mediaset permetterà di vedere più puntate ancora nella settimana.

Quando andrà in onda Forbidden Fruit, la decisione di Mediaset

Da sabato 6 settembre assisteremo ad un cambio programmazione nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 che entusiasmerà i fan della soap turca. Considerando il successo degli ascolti anche durante l’estate, Forbidden Fruit sarà trasmessa anche nel fine settimana con puntate inedite. Durante il weekend i telespettatori potranno seguire episodi di un’ora seguiti da un film sentimentale di Rosamunde Pilcher.

Mediaset, dunque, ha deciso di puntare su Forbidden Fruit dopo aver appurato l’interesse del pubblico e l’aumento degli ascolti. Zeynep e Yildiz saranno sugli schermi anche durante il fine settimana in prima visione assoluta. L’orario di trasmissione sarà le 14.30 circa, dopo il classico appuntamento con Beautiful. Tutto questo da sabato 6 settembre, domenica inclusa.

Dato che la settimana successiva tornerà in TV Verissimo con Silvia Toffanin a partire dalle 16.30 non è escluso che per coprire il gap di un’ora Mediaset non decida di trasmettere due puntate di Forgetten Fruit, dalle 14.30 alle 16.30. Sarebbe una spianta importante per il programma della Toffanin mentre i fan potranno scoprire prima del previsto come evolverà la situazione tra Alihan e Zeynep. Dalla Turchia arrivano delle anticipazioni, ci sarà una rottura tra i due con la donna che avrà presto un altro corteggiatore pronto a rubarle il cuore.