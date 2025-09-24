Forbidden Fruit, le esplosive anticipazioni del 25 settembre: Yildiz è diabolica

“Forbidden Fruit”, le anticipazioni della puntata di giovedì 25 settembre promettono un episodio ricco di colpi di scena. L’appuntamento è su Canale 5, come sempre, alle 14:10. Qui il pubblico sarà testimone di una serata indimenticabile per Yildiz, Zeynep e Irem, che si ritroveranno a vivere momenti di euforia e, purtroppo, di sconsideratezza. Sarà una serata di libertà che verrà però pagata a caro prezzo.

Yildiz, desiderosa di evadere dalla routine quotidiana, decide di chiedere a Halit il permesso di uscire per una cena con le sue amiche. Nonostante la sua iniziale reticenza, Halit finisce per cedere alle insistenze della moglie, che esprime chiaramente il bisogno di divertirsi e di trascorrere del tempo con Zeynep e Irem. La gioia di Yildiz è palpabile mentre si prepara per la serata, per quello che è un momento di svago che attende con una evidentissima ansia.

Forbidden Fruit, la puntata di giovedì 25 settembre sarà esplosiva

La cena inizia in modo spensierato, con risate e brindisi che si susseguono. Però poi la situazione prende una piega inaspettata quando le tre donne, in preda all’allegria, iniziano a bere più del dovuto. Questo comportamento sfocia in un momento di leggerezza e imprudenza.

Zeynep decide di inviare un messaggio a Alihan, mentre Irem fa lo stesso con Hakan. Entrambi gli uomini, preoccupati per il benessere delle loro ex fidanzate, comprendono subito che qualcosa non va e si affrettano a raggiungerle al ristorante.

Il ritorno a casa che ne conseguirà non sarà certo dei più tranquilli. I telespettatori di Forbidden Fruit potranno vedere, nella puntata del 25 settembre 2025 della fiction turca che, quando Alihan e Hakan arrivano al locale, trovano Yildiz, Zeynep e Irem in uno stato di evidente euforia. I due uomini riconoscono la necessità di intervenire e decidono di riportare a casa le donne prima che la situazione possa degenerare ulteriormente.

Halit rimprovera duramente Yildiz

Mentre Hakan si occupa di Irem, Alihan si prende cura di Yildiz e Zeynep, cercando di riportarle alla calma. La serata, che doveva essere un momento di svago, si trasforma quindi in un’operazione di salvataggio in piena regola. E non tarderà a venire la furiosa reazione di Halit.

Tornando a casa, Yildiz è visibilmente alterata ed in uno stato psicofisico del tutto insufficiente per potere agire in autonomia. La intrigante bionda arriva nella villa dove abita con suo marito nel cuore della notte. Halit, accorgendosi della situazione, esplode in una reazione di grande ed anche comprensibile rabbia.

La sua gelosia e la sua preoccupazione lo portano a prendere una decisione drastica: proibisce a Yildiz di uscire di nuovo da sola. Questo atto di controllo però rischia di incrinare il rapporto tra lui e Yildiz, che tutto è fuorché una donna che si fa dire quello che può e non può fare. Ed anche la puntata del 24 settembre di Forbidden Fruit è stata esplosiva.