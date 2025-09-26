Forbidden Fruit 29 settembre, Alihan sotto accusa: Zeynep scopre un segreto pericoloso

Forbidden Fruit e le anticipazioni di lunedì 29 settembre, sarà una puntata che rappresenterà una tappa significativa in quello che è il lungo percorso che riguarda i protagonisti della serie televisiva turca. Ne sono accadute di cotte e di crude, e continuerà ad esserci dell’altro di a dir poco eclatante. Ad esempio, Dundar tenta una riconciliazione che prende però una piega pericolosa.

La giornata si apre quindi proprio con Dundar che decide di recarsi da Zeynep per chiedere scusa. Ma l’atmosfera è già tesa. All’arrivo lo sorprendono Caner ed Emir, mascherati e intenti in uno scherzo. Colto di sorpresa, Dundar reagisce in modo impulsivo, estraendo una pistola e minacciandoli. La scena è drammatica, e Zeynep cerca di intervenire per placare gli animi.

Forbidden Fruit, che cosa accadrà nella puntata di lunedì prossimo

Nella confusione, il piccolo Kaju, il cane, scappa. Quando viene ritrovato, Alihan decide di tenerlo con sé, convinto che Zeynep non possa occuparsene adeguatamente. Tuttavia, questa scelta provoca la reazione furiosa di Ender, che non vuole convivere con un animale. Il cane si trasforma così in un nuovo elemento di tensione nella loro relazione.

Emergeranno dei conflitti con Yildiz e Halit. Parallelamente infatti, proprio Yildiz e Halit litigheranno per i nuovi amici di Erim.

Le tensioni sentimentali e familiari raggiungono un punto di rottura. In virtù di ciò, Yildiz decide di trasferirsi temporaneamente a Sapanca per prender fiato. Ma Kemal la seguirà, e rischieranno di essere scoperti da Halit, che vuole convincerla a tornare a Istanbul.

Le solite macchinazioni e sospetti

Ed in tutto ciò, Ender non sta con le mani in mano: nella puntata del 29 settembre di Forbidden Fruit la bella dagli occhi di ghiaccio continuerà a portare avanti i suoi piani contro Alihan, cercando di manipolare situazioni e rapporti. Cosa nella quale lei è invero davvero molto, molto abile. Ed al contempo Zeynep comincia ad avanzare sospetti su Alihan. La ragazza ritiene che lui stia acquistando azioni della compagnia tramite società straniere, un’operazione poco trasparente che alimenta dubbi e tensioni nella dinamica tra loro.

Ender già altre volte in passato ha cercato di spostare gli equilibri spingendo più persone a fare quello che le conveniva. Con conseguenze a volte positive, altre volte negative per lei in primis. E per finire Lila, dal canto suo, trova una scusa per incontrarsi con Emir, approfittando della cena organizzata da Zerrin e delle bugie accumulate.

Tutto è orchestrato per nascondere la verità agli altri. Ora davvero ogni puntata della serie televisiva prodotta e girata ad Istanbul si rivela potenzialmente come decisiva per quelle che saranno le sorti dei suoi tanti, controversi protagonisti. Per saperne di più occorrerà come sempre accendere il televisore e sintonizzarsi su Canale 5, nella nuova collocazione oraria delle ore 14:15.