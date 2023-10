Fondotinta aperto da un anno si può usare? Ecco gli effetti sulla pelle

Continuare ad utilizzare un fondotinta anche dopo molto tempo può avere delle conseguenze da tenere in considerazione sulla pelle.

Per molte è puramente un vezzo, per tante altre un modo per sentirsi più sicure ad affrontare la giornata, per altre ancora è una vera e propria passione. Il make-up è entrato ormai da molto tempo a far parte delle abitudini quotidiane di tantissime donne, che scelgono di trascorrere quei minuti davanti allo specchio per vedersi più belle. A contribuire alla diffusione di consigli e tutorial, anche l’utilizzo costante della rete e dei social. Proprio qui spesso le più esperte si confrontano con chi è alle prime armi, scambiando informazioni sull’uso e le caratteristiche di prodotti e tecniche specifiche.

Quel che è certo è che nel make-up esiste una vera e propria “routine” che ormai tutte conoscono bene e parte sicuramente dalla base. Il fondotinta è senza dubbio uno dei prodotti maggiormente usati, considerando che è proprio lui che offre la possibilità di rendere l’incarnato fresco e uniforme, eliminando piccole imperfezioni e discromie. Difficile separarsene dunque, ma per quanto tempo si può usare? Quando si apre una boccetta può capitare di dimenticarsi del passare del tempo e continuare ad utilizzarlo anche molto oltre la scadenza. Bisogna però prestare molta attenzione a questo dettaglio: applicare il fondotinta scaduto può provocare degli effetti indesiderati.

Cosa accade quando si usa un fondotinta vecchio? Rischi e scadenze

Concedersi di sentirsi sempre a posto grazie al trucco, è un piccolo lusso che spesso incide sulle tasche. Lo sa bene chi utilizza prodotti più o meno di alto livello, che possono costare anche diverse decine di euro. Tante volte dunque, quando si acquista un prezioso fondotinta si fa il possibile per allungare la sua durata, magari utilizzandolo in piccole dosi e per molto tempo. Bisogna tenere sempre a mente però, che ogni prodotto cosmetico ha sempre una scadenza, che si calcola dal momento in cui la confezione viene aperta.

La durata del fondotinta generalmente è calcolata tra i 12 e i 18 mesi, dunque inferiore ad altri prodotti di make-up. Ma che cosa accade se si usa anche dopo che è trascorso un anno? Quel che è certo è che con la pelle non si scherza. É provato che applicare sul viso un fondotinta scaduto può provocare forme di dermatite anche grave, come anche infiammazioni, eruzioni, gonfiori e protuberanze. Tutte reazioni che possono scatenarsi anche in base alla propria tipologia di pelle e che sono causate dallo scomporsi delle molecole presenti nel prodotto.

Inoltre è bene considerare che il fondotinta rischia di entrare a contatto con le mucose del viso, provocando danni ancora più evidenti e fastidiosi. La risposta al quesito dunque è un categorico “no”. Anche se quello che si ha tra le mani è il fondotinta più pregiato a cui si è affidata la propria beauty routine per 12 mesi, meglio mettersi un bel promemoria e gettarlo alla spazzatura senza rimorsi. La pelle vi ringrazierà.