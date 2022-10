Foliage: cos’è e le destinazioni per vederlo nel mondo

Il foliage è uno degli spettacoli imperdibili dell’autunno: un tripudio di colori grazie alle foglie cadute dagli alberi da vivere immersi nei boschi, nei parchi oppure nei propri giardini! I colori del foliage sono il giallo, il rosso, l’arancione e il marrone e la magia del foliage richiama, ogni anno, milioni di turisti armati di fotocamera, pronti a catturare la bellezza e la magia di un momento davvero intenso e denso di magia! Ma cos’è il foliage e quali sono le destinazioni più “instagrammabili” per vederlo nel mondo? Scopriamole insieme…

Cos’è il foliage

Foto Pixabay | @LuidmilaKot

Prima di sapere dove poterlo ammirare dal vivo, è necessario conoscere il fenomeno del foliage. In autunno, tra il mese di ottobre e quello di novembre, alcuni alberi cambiano colore delle foglie, passando dal verde all’arancione, marrone, giallo e rosso, milioni di foglie cadono ricoprendo il suolo di un manto vivo e coloratissimo dando vita al fenomeno noto come “foliage”, per l’appunto…

Il foliage nel mondo

Il foliage si presenta, in autunno, dove c’è della vegetazione. Dove poter ammirare il foliage in Italia? Vicino al Monte Bianco, Courmayeur, in Valle d’Aosta, è una delle mete da non perdere in questo periodo dell’anno: le piste da sci sono ancora prive di neve, ma è possibile godere appieno della montagna sia a piedi che in bicicletta.

Imperdibili sono la Val Veny e la Val Ferret, dove ammirare il giallo degli aceri, il verde delle conifere e il rosso e l’arancione delle latifoglie. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, potrete godere dello spettacolo dei boschi delle Alpi Graie e dei pioppi, noccioli, ciliegi e castagni, ma da Nord a Sud ci sono tantissime altre mete che vi lasceranno senza fiato!

Il foliage è diventato famoso nel mondo, soprattutto per lo spettacolo che offre dove si trovano alcune delle foreste più incantevoli del pianeta. Negli Stati Uniti, il foliage è considerato una vera e propria attrazione turistica: Central Park è, ad esempio, il polmone verde della Grande Mela ed è il luogo in cui, specialmente in autunno, potrete rilassarvi passeggiando tra gli alberi multicolore e i grattacieli che avete spesso visto in tv.

Da non perdere, anche il Québec e la Nuova Scozia – in Canada – il Vermont e il Maine nel New England: qui troverete, infatti, chilometri di foreste e di boschi che, con l’arrivo della stagione autunnale, cambieranno letteralmente veste.

Giappone e Cina sono altre due ottime alternative per chi ama viaggiare. La Valle del Jiuzhaigou – nella provincia di Sichuan, in Cina – è una riserva naturale nota per le sue cascate e i suoi laghi, oltre che per la natura verde che si dipinge di colori caldi contrastanti con il turchese dell’acqua.

Il foliage in città

Foto Pixabay | 12019

Negli States non potete perdere lo spettacolo di New York e dei suoi meravigliosi parchi d’autunno! Per tornare al Giappone, Tokyo e Kyoto sono due delle tappe da segnare assolutamente sulla mappa dei posti in cui ammirare il foliage: potreste fare delle escursioni per scoprire il rosso del Momijigari – l’acero giapponese – la città di Nikko, il lago Chūzenji e i parchi della città imperiale di Kyoto.

Foto Pixabay | derwiki

Infine, rientrando in Europa, troviamo la Germania con Berlino – una delle capitali più verdi d’Europa, grazie all’enorme quantità di parchi pubblici – l’Austria con il paesino di Hallstatt e l’omonimo lago, il lago Bled e le Alpi Giulie in Slovenia, l’isola di Skye in Scozia e la Riserva Naturale di Aulanko in Finlandia, dove ci sono alcune delle foreste e delle cascate più belle d’Europa. Avete già deciso dove andare?