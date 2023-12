Fiocco nascita fai da te: tante idee creative

Realizzare un fiocco nascita fai da te può sembrare complicato, soprattutto se non si ha molta dimestichezza con ago e filo. Vi mostreremo, invece, che anche una persona poco avvezza nel fare lavoretti può riuscire nell’impresa e creare per il bebè in arrivo un fiocco particolare.

I materiali più gettonati per la realizzazione sono il pannolenci e il feltro, le mani più esperte possono anche cimentarsi nel ricamare i nomi dei bimbi da festeggiare, personalizzando al massimo il fiocco con il punto croce.

Che sia un maschietto o una femminuccia, la gioia di annunciare l’evento con una bellissima coccarda è sempre la stessa. Un fiocco per la nascita è un progetto bellissimo da realizzare. Se siete le mamme: questo impegno vi aiuterà a vivere serenamente l’attesa del piccolo o della piccola in arrivo.

Se siete nonne, zie o amiche, allora avrete un’ottima possibilità per fare un regalino al bambino.

Fiocco nascita in pannolenci

Un modo semplice e veloce per realizzare un fiocco personalizzato per il bebè in arrivo è quello di crearlo con del pannolenci.

I colori classici sono il rosa chiaro per le femminucce e il celeste per i maschietti. Potreste acquistare inoltre del pannolenci colorato con il quale ritagliare le lettere del nome oppure delle decorazioni come cuoricini e stelline.

Per prima cosa dovete avere ben chiaro in mente il disegno e la forma che volete realizzare. Successivamente traccerete con un pennarello la sagoma che assumerà e infine dovrete ritagliare e cucire gli elementi che comporranno il vostro fiocco fai da te in pannolenci. Qualche esempio? Ecco i più belli che abbiamo scovato da cui prendere spunto!

Punto croce: idee ricamo per fiocchi personalizzati

Siete abili con il punto croce e ve la sentite di cimentarvi nella creazione del fiocco nascita? La tradizione vuole il nome ricamato e accompagnato dalla parola benvenuto/a oppure è nato/a. Le più abili potrebbero anche ricamare a punto croce la data di nascita scrivendo giorno, mese e anno.

Ecco alcuni esempi dai quali lasciarsi ispirare:

Uncinetto Crochet

Se siete brave con l’uncinetto: potreste provare anche a realizzare un fiocco fai da te con il crochet.

In feltro: fiocchi semplici e veloci

Creare un fiocco nascita fai da te con il feltro è facilissimo e, soprattutto, economico. Qual è la differenza tra feltro e pannolenci? Sono entrambi delle stoffe ottenute dall’infeltrimento della lana, la differenza sta nello spessore con il quale vengono realizzati: doppio per il feltro, sottile per il pannolenci.

Un fiocco nascita con il feltro sarà quindi più spesso e rigido, perfetto per esempio se si vuole giocare con le lettere del nome del bimbo in arrivo.

https://www.instagram.com/p/Bz04pQlCRt-/

Fiocchi nascita fai da te particolari

Per ottenere qualcosa di originale bisogna sempre uscire un po’ dagli schemi e in questo caso lo si può fare dando ampio sfogo alla fantasia, prendendo magari spunto dalle immagini che seguono.

Creare un fiocco fai da te per un bimbo che sta per venire alla luce è la migliore delle dimostrazioni d’affetto che si possa avere sia nei confronti del bebè che di mamma e papà.

Un fiocco fai da te particolare, e che allo stesso tempo dimostri il nostro amore, non necessariamente deve essere in tessuto e avere la classica forma a coccarda. Ecco alcuni esempi bizzarri e originali che abbiamo scovato per voi in rete.