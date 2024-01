Film da guardare la domenica sera: domani si torna a lavoro, ma c’è ancora tempo per ridere

Domani per moltissimi italiani inizia una nuova settimana di lavoro, c’è ancora tempo però per guardare un film di domenica sera e magari rilassarsi un po’. Per questo vi vogliamo proporre una carrellata di film simpatici da guardare in compagnia.

Il cinema comico, molto spesso, è stato sottovalutato e considerato un genere fine a se stesso. La commedia all’italiana ha però insegnato al mondo che si poteva riflettere anche con il sarcasmo. Oggi vi proponiamo alcuni film che davvero non potete perdere.

Film adatti alla domenica sera, cosa scegliere?

La domenica sera per tantissimi è dedicata al calcio, stasera per esempio si gioca un Milan Roma molto importante per la Serie A. C’è ovviamente però anche chi non è interessato allo sport e preferisce guardare un bel film.

Visto che domani si torna a lavoro vi consigliamo di non gettarvi in visioni impegnative e magari di prendervi del tempo per rilassarsi con qualche storia simpatica e divertente. Senza dimenticare però mai di riflettere.

Amici miei di Mario Monicelli (1975)

Amici Miei di Mario Monicelli è lo specchio nitido e preciso di quello che è e dovrebbe essere la commedia all’italiana. Il film del 1975 vede protagonisti cinque uomini di mezza età di fatto irrealizzati e frustrati dalle rispettive vite.

Per questo spesso partono le zingarate, giornate intere a fare scherzi un po’ ovunque, consapevoli che solo questo momento conviviale possa tirare su da un’autodistruzione ormai logica conseguenza di come sono andate le cose.

Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier (2000)

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo è una battuta continua, risata dopo risata entriamo nella vita di tre trentenni alla ricerca ancora della loro collocazione precisa nel mondo.

Amicizia, amore, lavoro saranno pretesti per riflettere sulla vita fino a che qualcuno si farà male. In fondo al tunnel però, come in ogni film del trio, non manca la luce della speranza.

Questi sono i 40 di Judd Apatow (2012)

Se negli Stati Uniti parliamo di commedia non possiamo non citare Judd Apatow. Con questo film dimostra la sua maturità, raccontando il mondo dei quarantenni che si trovano a vivere i primi problemi tra incomprensioni di coppia, figli e lavoro.

Impressionante è come si rida e allo stesso tempo scappi anche qualche lacrimuccia, ma ancora di più lo è come i film del regista e produttore durino sempre più di due ore ma scorrano via con una rapidità impressionante. È proprio vero: il tempo vola quando ci si diverte.