La figlia di una vip della tv si fidanza con un calciatore, ha poco più di 18 anni

Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè, è ormai diventata una giovane donna e ha tutta l’intenzione di seguire il percorso compiuto a suo tempo dalla madre. Dopo aver condiviso l’esperienza del Grande Fratello proprio assieme a Maria Monsè, Perla Maria Paravia ora ha intrapreso una nuova fase della vita fatta di traguardi importanti. Anche a telecamere spente, per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. La ragazza, oggi diciannovenne, ha brillantemente concluso gli studi classici superando la maturità.

E ha scelto di intraprendere il percorso universitario in Medicina, una decisione che ha riempito d’orgoglio la sua famiglia. Tutto ciò comunque non preclude la possibilità di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Ed accanto allo studio, Perla ha anche trovato spazio per l’amore. Un cambiamento che ha colto di sorpresa la madre, al punto da spingere quest’ultima a scrivere una lettera pubblica al settimanale Di Più, dove ha voluto raccontare le sue emozioni contrastanti direttamente a sua figlia.

Maria Monsè a sua figlia Perla Maria Paravia: “Che stai combinando?”

La Monsè, 51 anni, ha svelato che il fidanzato della figlia si chiama Panayotis Romagnoli. Coetaneo di Perla, pure lui iscritto all’università ma alla facoltà di Giurisprudenza, nel tempo libero fa il calciatore. Il ragazzo ha origini miste, con madre greca e padre siciliano, e conosce la famiglia Paravia-Monsè da anni, poiché viveva nello stesso quartiere e da piccolo frequentava spesso la zona di Perla Maria.

Nella sua lettera, Maria ha espresso un misto di felicità e inquietudine. «Perla, sono immensamente fiera di te», ha scritto la Monsè. «Hai mantenuto la parola: ti sei iscritta a Medicina, nonostante le distrazioni del mondo dello spettacolo che conosci bene grazie a me».

Ma accanto alla soddisfazione si fa strada anche l’ansia tipica di una madre: «Hai un fidanzato da sei mesi e da allora non sei più la stessa. Ti vedo più distante, distratta, spesso assorta nei tuoi pensieri. Passi meno tempo con me e quando sei a casa, ti chiudi nella tua stanza per parlare con lui sottovoce. Prima mi raccontavi tutto, ora invece vivi i tuoi sentimenti in silenzio».

“Pensaci bene prima di fare quello”

Queste parole mal celano un pizzico di gelosia materna, ed è possibile notare anche quella che sembra essere in tutto e per tutto una reale preoccupazione: Maria teme che l’amore possa far perdere di vista a sua figlia gli obiettivi importanti.

«Ti svegli all’alba la domenica per accompagnarlo alle partite, lo segui ovunque, e poi la sera siete ancora insieme. Mi affido all’app di localizzazione per sapere dove siete, non per controllarti, ma perché ho paura. E ora vorresti anche che dormisse da noi. Tu sai come la penso. Siete giovani e pieni di emozioni, ma la prima volta deve essere speciale, con la persona giusta ed al momento giusto. C’è tempo per tutto».

Con parole sentite e profonde, Maria Monsè ha voluto condividere quindi l'evoluzione di crescita della figlia ed anche quello stato d'animo fatto un po' di speranza e per il resto da tanta apprensione che solo un genitore può provare. Da ora in avanti sarà un bel barcamenarsi tra sogni, responsabilità e sentimenti. E chi ha dei figli dell'età di Perla Maria Paravia saprà bene che cosa si prova nelle felicemente scomode vesti di madre o di padre.