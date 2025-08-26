Festival di Sanremo, già scelto il conduttore del 2027: sarà l’ultimo anno di Conti

È già stato scelto il nome del successore di Carlo Conti: ecco chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027.

Nonostante il successo riscosso dalla scorsa edizione della manifestazione musicale, sembrerebbe che il prossimo anno sarà l’ultimo per Carlo Conti. Sul futuro della kermesse circolano diversi rumors, ma a quanto pare la Rai avrebbe già deciso a chi affidare Sanremo 2027: ecco il nome del successore del celebre conduttore.

L’addio di Amadeus alla Rai e la fine della sua avventura a Sanremo, del quale è stato sia conduttore che direttore artistico riportando in auge il Festival, sono arrivati come un fulmine a ciel sereno per il pubblico. Come annunciato da lui stesso, dietro alla scelta ci sarebbe stata la voglia di intraprendere nuove sfide, che lo ha portato a firmare un contratto con Warner Bros. Discovery.

La Rai, da parte sua, ha deciso di puntare su Carlo Conti, che in passato è già stato conduttore e direttore artistico della manifestazione musicale per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017). Il suo ritorno a Sanremo è stato un vero e proprio successo, con un boom di ascolti, e il pubblico potrà seguirlo anche nel 2026 al timone del Festival, come da contratto. Tuttavia, il prossimo anno sarà l’ultimo per il conduttore.

Sanremo 2027, chi sarà il successore di Carlo Conti: c’è già il nome

Chi sarà il successore di Carlo Conti? Sebbene il 2027 sia ancora lontano, circolano già diverse voci al riguardo. Tra i candidati, però, sarebbe uno il favorito: stiamo parlando di Stefano De Martino, pupillo dei vertici Rai. L’azienda sta investendo molto sul giovane conduttore, che dopo il successo di Stasera tutto è possibile e Bar Stella l’anno scorso è diventato il nuovo volto di Affari Tuoi, prendendo il posto di Amadeus.

Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha parlato proprio del futuro di De Martino che, al momento, avrebbe solo una cosa in mente: “Persone a lui vicine dicono che il suo principale pensiero è il Festival di Sanremo (che dovrà condurre nel 2027)”. Nel frattempo, il conduttore è rientrato anticipatamente dalle vacanze per rimettersi al lavoro.

De Martino è tornato per l’inizio delle registrazioni di Affari Tuoi. La nuova edizione andrà in onda prima del previsto, come sottolineato da Dandolo. Questa mossa potrebbe essere guidata dal “forte nervosismo che si respira in Rai” a causa degli ottimi risultati ottenuti da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti sulle rivali reti Mediaset. Per la prima volta, le due trasmissioni si faranno concorrenza e in Rai ci sarebbe una certa apprensione.