Festival di Sanremo 2024, si parte: annunciato il primo grande ospite di Amadeus

Già da mesi Amadeus sta organizzando il Festival di Sanremo 2024: arrivato in queste l’annuncio del primo ospite, i fan non vedono l’ora!

Dopo quattro edizioni di enorme successo, Amadeus si prepara ad affrontare la sua quinta esperienza al timone del Festival di Sanremo previsto per il 2024. Attorno alla storica kermesse canora che celebra la canzone italiana c’è stata da sempre tantissima curiosità ed ogni anno la sua immensa macchina organizzativa si mette in moto già a partire dall’anno precedente.

Una delle sorprese su cui i telespettatori e il popolo dei social si divertono a fare ipotesi con largo anticipo riguarda immancabilmente l’identità degli ospiti stranieri e non che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston. Ebbene, la prossima edizione si preannuncia a dir poco esplosiva visto l’annuncio fatto in queste ore che rivela chi sarà il primo invitato speciale. Si tratta di un personaggio amatissimo ed erano davvero molti coloro che attendevano da tempo questo momento.

Festival di Sanremo 2024, svelato il primo ospite: direttamente da Mediaset

Sanremo è da oltre 70 anni una prestigiosa vetrina nella quale trovano spazio i personaggi più in vista della show-biz, della politica, dello sport e di qualunque altro settore che abbia risonanza a livello nazionale. Tra tutti loro finora c’è stato un ‘grande assente’, un conduttore tv considerato da molti super adatto ad un palco del genere e il cui arrivo stavolta rappresenta una grande gioia per quasi tutto il pubblico sanremese.

Parliamo proprio di Gerry Scotti, amatissimo volto Mediaset che molti speravano di vedere prima o poi alla manifestazione canora più famosa del Bel Paese. Nella foto pubblicata in questi giorni su Instagram dal presentatore pavese in persona, lo si vede seduto ad un tavolo insieme ad Amadeus e tanto è bastato per far intuire che qualcosa stesse bollendo in pentola circa una sua partecipazione al prossimo Festival.

Il giorno dopo, infatti, Gerry ha chiarito tutto in un video social: “Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè assieme. Ho deciso di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti?”, dice rivolgendosi ai fan. Ironizzando, ha spiegato che col collega ha parlato dei vari doloretti e del colesterolo che affliggono entrambi: “Ma chi non ce l’ha alla nostra età”, aggiunge scherzando.

Non è mancata una frecciatina a livello calcistico: “Lui da buon interista mi ricorda tutte le sconfitte del Milan, ma quest’anno è un’altra cosa. Ci voleva tanto a chiederlo?”. Alla fine, l’attesissima rivelazione: “A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?“, a conferma di ciò che i fan sospettavano. Inutile dire che questo annuncio ufficiale li ha resi super felici: e voi seguirete lo “zio Gerry” nella sua avventura all’Ariston?