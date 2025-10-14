Feng Shui in bagno: piccoli segreti per un’energia positiva

L’antica arte cinese che mira a creare armonia ed equilibrio negli spazi per promuovere il benessere è conosciuta con il nome di “Feng Shui”. Il nome significa letteralmente “vento e acqua” e l’obiettivo è cercare di attrarre energia positiva tra le persone e l’ambiente circostante.

Se vuoi arredare il tuo bagno con i principi del Feng Shui, ti basterà seguire alcune semplici regole. Quando l’arredamento è in perfetta armonia, le energie positive possono fluire liberamente in ogni ambiente della casa, bagno compreso. Ma cosa bisogna fare esattamente per creare equilibrio e benessere in questa stanza che utilizziamo ogni giorno?

Ecco come mettere in pratica il Feng Shui in bagno e trasformarlo in una vera e propria oasi di benessere.

Regole per trasformare il bagno in un’oasi di benessere

Per poter trasformare il bagno in un angolo di benessere ricco di energie positive, è doveroso partire dalla scelta del colore delle pareti o delle piastrelle.

Innanzitutto, è bene sapere che le tonalità sconsigliate sono quelle del rosso e dell’arancione, perché richiamano l’elemento fuoco. Nel Feng Shui, infatti, il bagno si ispira all’acqua, simbolo di purificazione e flusso armonioso di energia. Meglio, quindi, puntare su colori che evocano questo elemento importante: via libera alle sfumature del blu, dell’azzurro e del verde chiaro.

Per favore il flusso delle energie positive, è importante scegliere mobili dalle forme morbide e arrotondate. Evita, quindi, elementi troppo rigidi e spigolosi. Per quanto riguarda la scelta dei materiali, sarebbe preferibile optare per il legno o la pietra naturale.

L’ordine è fondamentale, per questo ti consigliamo di scegliere un mobile pratico, facile da organizzare, in cui riporre in modo ordinato tutti i prodotti di cui hai bisogno in bagno. Potresti procurarti dei contenitori o degli organizer specifici per avere sempre tutto ben organizzato.

Prediligi finestre ampie così da far entrare la luce naturale. Non dovranno mancare quadri e tele che richiamano i paesaggi naturali, specchi in più angoli della stanza (mai uno di fronte all’altro) e piante per purificare l’aria. A tal proposito, ti consigliamo di leggere la nostra guida su come disporre le piante in casa secondo i principi del Feng Shui.

L’ultima “regola” riguarda la disposizione del bagno, anche se non sempre è possibile deciderla in autonomia. Secondo la filosofia del Feng Shui il bagno dovrebbe essere orientato verso nord e posizionato lontano sia dall’ingresso che dalla cucina. Inoltre, le sue pareti non dovrebbero mai confinare con quelle della camera da letto.