La fascia per capelli è tornata protagonista della moda e si conferma uno degli accessori più versatili per valorizzare qualsiasi acconciatura. Elegante, sportiva o romantica, basta indossarla nel modo giusto per trasformare anche il look più semplice in qualcosa di davvero speciale. Direttamente dagli anni Novanta, la fascia per capelli è diventata un accessorio amatissimo anche dalle celebrità. Da Bella Hadid alle icone di stile del passato come Brigitte Bardot, questo piccolo dettaglio riesce a donare personalità e raffinatezza a qualsiasi pettinatura. Non serve avere capelli perfetti: la fascia è ideale anche quando la chioma appare disordinata o difficile da gestire. Il suo successo dipende soprattutto dalla versatilità. Si può scegliere sottile, larga, elastica, colorata oppure in tessuto morbido. Ma …

La fascia per capelli è tornata protagonista della moda e si conferma uno degli accessori più versatili per valorizzare qualsiasi acconciatura. Elegante, sportiva o romantica, basta indossarla nel modo giusto per trasformare anche il look più semplice in qualcosa di davvero speciale.

Direttamente dagli anni Novanta, la fascia per capelli è diventata un accessorio amatissimo anche dalle celebrità. Da Bella Hadid alle icone di stile del passato come Brigitte Bardot, questo piccolo dettaglio riesce a donare personalità e raffinatezza a qualsiasi pettinatura. Non serve avere capelli perfetti: la fascia è ideale anche quando la chioma appare disordinata o difficile da gestire.

Il suo successo dipende soprattutto dalla versatilità. Si può scegliere sottile, larga, elastica, colorata oppure in tessuto morbido. Ma come indossare la fascia per capelli per essere sempre fashion? Il segreto è abbinarla al proprio taglio, alla forma dell’acconciatura e all’abbigliamento, seguendo alcuni semplici consigli.

Come indossare la fascia per capelli: i consigli da seguire

Con i capelli sciolti: posizionate la fascia qualche centimetro dietro l’attaccatura dei capelli. Lasciate le lunghezze morbide sulle spalle per ottenere un effetto naturale e raffinato.

posizionate la fascia qualche centimetro dietro l’attaccatura dei capelli. Lasciate le lunghezze morbide sulle spalle per ottenere un effetto naturale e raffinato. Con la frangia: potete lasciarla libera sulla fronte, sistemando la fascia subito dietro. In alternativa, dividetela in due e fissatela sotto l’accessorio con piccole forcine.

potete lasciarla libera sulla fronte, sistemando la fascia subito dietro. In alternativa, dividetela in due e fissatela sotto l’accessorio con piccole forcine. Con i capelli raccolti: abbinate la fascia a una coda bassa oppure a uno chignon morbido. È una soluzione elegante, perfetta anche per andare al lavoro.

abbinate la fascia a una coda bassa oppure a uno chignon morbido. È una soluzione elegante, perfetta anche per andare al lavoro. Con i capelli corti: scegliete una fascia sottile oppure leggermente imbottita. Valorizzerà il caschetto senza appesantire l’acconciatura.

scegliete una fascia sottile oppure leggermente imbottita. Valorizzerà il caschetto senza appesantire l’acconciatura. Con i capelli ricci: preferite fasce larghe ed elastiche, capaci di contenere la chioma senza schiacciare eccessivamente i ricci.

preferite fasce larghe ed elastiche, capaci di contenere la chioma senza schiacciare eccessivamente i ricci. Per un look elegante: puntate su tonalità neutre come nero, beige e marrone, oppure su modelli in velluto e raso.

puntate su tonalità neutre come nero, beige e marrone, oppure su modelli in velluto e raso. Per uno stile casual: scegliete fasce colorate, a righe o in cotone, da abbinare a jeans, maglioni e camicie.

Il trucco per mantenere la fascia sempre in ordine

Per evitare che scivoli, pettinate delicatamente i capelli all’indietro prima di indossarla. Se necessario, utilizzate qualche forcina nascosta oppure una piccola quantità di prodotto fissante. La fascia deve aderire senza stringere eccessivamente, così da garantire comodità durante tutta la giornata.

Quale fascia scegliere per essere sempre alla moda?

Le fasce nere minimaliste sono perfette per uno stile raffinato, mentre quelle larghe richiamano l’eleganza delle dive del passato. I modelli colorati aggiungono vivacità anche agli abiti più semplici. Il vero segreto è scegliere una fascia che valorizzi il viso e rispecchi la propria personalità.

Pratica, economica e facilissima da abbinare, la fascia per capelli dimostra che basta davvero poco per rinnovare il proprio stile. Con qualche piccolo accorgimento diventerà l’accessorio ideale per sentirsi curate, eleganti e sempre alla moda.