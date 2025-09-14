Farina di riso protagonista | la torta che non pesa mai

Torta con farina di riso: la ricetta facile e veloce che non pesa mai! La mangi a colazione e pure a merenda senza pensarci più! Preparo una torta speciale stavolta e sai qual è la sua particolarità? La farina di riso, che la renderà soffice, leggera e profumata, perfetta per quando vuoi una fetta di dolce che non appesantisce ma che ti soddisfa. La puoi mangiare a colazione con un caffè, a merenda con un tè, oppure dopo cena se hai voglia di qualcosa di dolce senza troppi pensieri. Quello che rende speciale la torta con farina di riso è proprio la sua semplicità, perché per farla bastano pochi ingredienti, un impasto facile e il risultato è un dolce che …

Torta con farina di riso: la ricetta facile e veloce che non pesa mai! La mangi a colazione e pure a merenda senza pensarci più!

Preparo una torta speciale stavolta e sai qual è la sua particolarità? La farina di riso, che la renderà soffice, leggera e profumata, perfetta per quando vuoi una fetta di dolce che non appesantisce ma che ti soddisfa. La puoi mangiare a colazione con un caffè, a merenda con un tè, oppure dopo cena se hai voglia di qualcosa di dolce senza troppi pensieri.

Quello che rende speciale la torta con farina di riso è proprio la sua semplicità, perché per farla bastano pochi ingredienti, un impasto facile e il risultato è un dolce che piace a tutti. La farina di riso, insieme a quella di mandorle e alla fecola di patate, non solo ti fanno ottenere morbidezza ma un gusto sorprendentemente delicato e gradevole. Fidati, questa si che è una torta che sparisce in fretta, perché una fetta tira l’altra.

Torta con farina di riso: tanta leggerezza e gusto WOW!

E allora direi che è arrivato il momento no? Prova anche tu questa torta con farina di riso e goditi questa ricetta veloce che diventerà una delle tue preferite. Non ti resta quindi che allacciare il grembiule, accendere il forno e cominciare a prepararla insieme, vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Torta con farina di riso

Stampo da 24 cm

6 uova

180 g di zucchero di canna

220 g di latte a scelta

120 ml di olio di semi di girasole

400 g di farina di riso

100 g di fecola di patate

40 g di farina di mandorle

1 bustina di lievito in polvere per dolci

1 bustina di vanillina

Come si prepara la Torta con farina di riso