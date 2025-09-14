Farina di riso protagonista | la torta che non pesa mai

di

Torta con farina di riso: la ricetta facile e veloce che non pesa mai! La mangi a colazione e pure a merenda senza pensarci più! Preparo una torta speciale stavolta e sai qual è la sua particolarità? La farina di riso, che la renderà soffice, leggera e profumata, perfetta per quando vuoi una fetta di dolce che non appesantisce ma che ti soddisfa. La puoi mangiare a colazione con un caffè, a merenda con un tè, oppure dopo cena se hai voglia di qualcosa di dolce senza troppi pensieri. Quello che rende speciale la torta con farina di riso è proprio la sua semplicità, perché per farla bastano pochi ingredienti, un impasto facile e il risultato è un dolce che …

Torta con farina di riso pourfemme.it

Torta con farina di riso: la ricetta facile e veloce che non pesa mai! La mangi a colazione e pure a merenda senza pensarci più!

Preparo una torta speciale stavolta e sai qual è la sua particolarità? La farina di riso, che la renderà soffice, leggera e profumata, perfetta per quando vuoi una fetta di dolce che non appesantisce ma che ti soddisfa. La puoi mangiare a colazione con un caffè, a merenda con un tè, oppure dopo cena se hai voglia di qualcosa di dolce senza troppi pensieri.

Torta con farina di riso pourfemme.it
Torta con farina di riso pourfemme.it

Quello che rende speciale la torta con farina di riso è proprio la sua semplicità, perché per farla bastano pochi ingredienti, un impasto facile e il risultato è un dolce che piace a tutti. La farina di riso, insieme a quella di mandorle e alla fecola di patate, non solo ti fanno ottenere morbidezza ma un gusto sorprendentemente delicato e gradevole. Fidati, questa si che è una torta che sparisce in fretta, perché una fetta tira l’altra.

Torta con farina di riso: tanta leggerezza e gusto WOW!

E allora direi che è arrivato il momento no? Prova anche tu questa torta con farina di riso e goditi questa ricetta veloce che diventerà una delle tue preferite. Non ti resta quindi che allacciare il grembiule, accendere il forno e cominciare a prepararla insieme, vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Torta con farina di riso

Stampo da 24 cm

  • 6 uova
  • 180 g di zucchero di canna
  • 220 g di latte a scelta
  • 120 ml di olio di semi di girasole
  • 400 g di farina di riso
  • 100 g di fecola di patate
  • 40 g di farina di mandorle
  • 1 bustina di lievito in polvere per dolci
  • 1 bustina di vanillina

Come si prepara la Torta con farina di riso

  1. Inizia rompendo le uova in una ciotola capiente. Aggiungi lo zucchero di canna e monta con le fruste finché non ottieni un composto chiaro e spumoso. Non serve troppa fatica, bastano pochi minuti e vedi subito che cambia consistenza.
  2. Ora aggiungi a po’ di olio di semi e poi il latte, sempre mescolando. A parte, in un’altra ciotola, mescola le farine, quindi quella di riso, la fecola di patate e la farina di mandorle. Aggiungi anche la bustina di lievito e la vanillina e unisci tutto poco per volta, al composto di uova, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola.
  3. Ottenuto un impasto morbido, liscio e senza grumi, sarà pronto, quindi puoi versalo in uno stampo da 24 cm imburrato ed infarinato, oppure rivestito con carta forno. Livella la superficie con la spatola e ora mettilo in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi, lasciando cuocere per 30-35 minuti.
  4. Dopo 25 minuti puoi già dare un’occhiata, ma non aprire troppo presto il forno, perché il dolce deve gonfiarsi bene per restare soffice. Quando la torta è pronta, la riconosci subito, senti subito il profumo di vaniglia e mandorle e ha un colore dorato irresistibile. Fai la prova stecchino per sicurezza e se esce asciutto, puoi spegnere il forno.
  5. Lasciala quindi ben raffreddare nello stampo prima di estrarla delicatamente, così eviti di romperla e servila con una spolverata di zucchero a velo. Vedrai che quando assaggeranno la tua torta con farina di riso, non esiteranno a chiederti il bis. Se vuoi innamorarti di un’altra specialità simile a questa, ti consiglio questa torta allo yogurt, fidati, leggerezza e morbidezza sono il top, provare per credere. Buon appetito!
Gestione cookie