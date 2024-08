Facial shape, l’ultima tendenza per barba e capelli: di cosa si tratta

Gli esperti oramai propongono i tagli per barba e capelli seguendo la tecnica del Facial shape, scopriamo in cosa consiste e perché spopola. Anche gli uomini tengono al look, forse anche più di tante donne, e una delle tendenze più diffuse che contagiato tantissimi esponenti del sesso maschile, soprattutto negli ultimi anni, è quella di farsi crescere la barba. Di conseguenza i barbieri si sono adeguati studiando tanti tagli e diversi grooming look da proporre ai propri clienti. Ma un po’ come avviene con le acconciature dei capelli, anche per quanto riguarda la barba vige più o meno la stessa regola, quella del facial shape. Cosa vuol dire nel dettaglio? Di seguito lo spieghiamo andando a scoprire anche i consigli …