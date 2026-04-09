Esporsi al sole nei mesi con la “R”? Sfatiamo un mito cosa dicono gli esperti

Esporsi al sole nei mesi con la “R” è davvero rischioso? La risposta degli esperti cambia completamente la prospettiva su una credenza molto diffusa. Per anni si è sentito dire che prendere il sole nei mesi con la lettera “R” – come settembre, ottobre o aprile – possa essere pericoloso per la pelle. Ma quanto c’è di vero in questa convinzione? Secondo gli specialisti, il legame tra mesi con la erre e pericolosità del sole è in gran parte un mito da sfatare. La realtà è molto più complessa e dipende da fattori scientifici ben precisi. Gli esperti sottolineano che la pericolosità dell’esposizione solare non dipende dal nome del mese, ma dall’intensità dei raggi UV, dalla latitudine, dall’orario e dal …

Esporsi al sole nei mesi con la “R” è davvero rischioso? La risposta degli esperti cambia completamente la prospettiva su una credenza molto diffusa.

Per anni si è sentito dire che prendere il sole nei mesi con la lettera “R” – come settembre, ottobre o aprile – possa essere pericoloso per la pelle. Ma quanto c’è di vero in questa convinzione? Secondo gli specialisti, il legame tra mesi con la erre e pericolosità del sole è in gran parte un mito da sfatare. La realtà è molto più complessa e dipende da fattori scientifici ben precisi.

Gli esperti sottolineano che la pericolosità dell’esposizione solare non dipende dal nome del mese, ma dall’intensità dei raggi UV, dalla latitudine, dall’orario e dal tipo di pelle. Questo significa che anche in mesi senza la “R”, come luglio o agosto, si può correre un rischio elevato se non si adottano le giuste precauzioni.

Raggi UV (ultravioletti)

Tipo di pelle

Orario di esposizione

Altitudine e latitudine

Protezione solare adeguata

Durata dell’esposizione

Condizioni atmosferiche

Esporsi al sole nei mesi con la erre?

Comprendere che il rischio principale deriva dai raggi UV, presenti tutto l’anno, anche nei mesi più freddi o meno soleggiati.

Valutare il proprio tipo di pelle: le carnagioni più chiare sono più sensibili e necessitano di maggiore protezione.

Considerare l’orario: le ore centrali della giornata restano le più rischiose, indipendentemente dal mese.

Tenere conto della posizione geografica: più si è vicini all’equatore o in alta quota, maggiore è l’intensità dei raggi UV.

Utilizzare sempre una protezione solare adeguata, anche nei mesi primaverili o autunnali.

Limitare il tempo di esposizione, evitando lunghe ore sotto il sole senza protezione.

Non farsi ingannare dalle nuvole: i raggi UV possono attraversarle e colpire comunque la pelle.

Il mito dei mesi con la “R” e il sole pericoloso nasce probabilmente da vecchie abitudini e da una conoscenza limitata dei meccanismi legati ai raggi solari. Oggi, grazie agli studi scientifici, sappiamo che la vera attenzione va posta sull’intensità dei raggi UV e sulle modalità di esposizione. In ogni periodo dell’anno è fondamentale proteggersi correttamente, perché il sole può essere tanto benefico quanto dannoso se sottovalutato. Con le giuste precauzioni, è possibile godere dei suoi effetti positivi senza correre rischi inutili.