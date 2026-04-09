Esporsi al sole nei mesi con la “R”? Sfatiamo un mito cosa dicono gli esperti

di

Esporsi al sole nei mesi con la “R” è davvero rischioso? La risposta degli esperti cambia completamente la prospettiva su una credenza molto diffusa. Per anni si è sentito dire che prendere il sole nei mesi con la lettera “R” – come settembre, ottobre o aprile – possa essere pericoloso per la pelle. Ma quanto c’è di vero in questa convinzione? Secondo gli specialisti, il legame tra mesi con la erre e pericolosità del sole è in gran parte un mito da sfatare. La realtà è molto più complessa e dipende da fattori scientifici ben precisi. Gli esperti sottolineano che la pericolosità dell’esposizione solare non dipende dal nome del mese, ma dall’intensità dei raggi UV, dalla latitudine, dall’orario e dal …

sole nei mei con la erre

Esporsi al sole nei mesi con la “R” è davvero rischioso? La risposta degli esperti cambia completamente la prospettiva su una credenza molto diffusa.

Per anni si è sentito dire che prendere il sole nei mesi con la lettera “R” – come settembre, ottobre o aprile – possa essere pericoloso per la pelle. Ma quanto c’è di vero in questa convinzione? Secondo gli specialisti, il legame tra mesi con la erre e pericolosità del sole è in gran parte un mito da sfatare. La realtà è molto più complessa e dipende da fattori scientifici ben precisi.

Gli esperti sottolineano che la pericolosità dell’esposizione solare non dipende dal nome del mese, ma dall’intensità dei raggi UV, dalla latitudine, dall’orario e dal tipo di pelle. Questo significa che anche in mesi senza la “R”, come luglio o agosto, si può correre un rischio elevato se non si adottano le giuste precauzioni.

  • Raggi UV (ultravioletti)
  • Tipo di pelle
  • Orario di esposizione
  • Altitudine e latitudine
  • Protezione solare adeguata
  • Durata dell’esposizione
  • Condizioni atmosferiche

Esporsi al sole nei mesi con la erre?

  • Comprendere che il rischio principale deriva dai raggi UV, presenti tutto l’anno, anche nei mesi più freddi o meno soleggiati.
  • Valutare il proprio tipo di pelle: le carnagioni più chiare sono più sensibili e necessitano di maggiore protezione.
  • Considerare l’orario: le ore centrali della giornata restano le più rischiose, indipendentemente dal mese.
  • Tenere conto della posizione geografica: più si è vicini all’equatore o in alta quota, maggiore è l’intensità dei raggi UV.
  • Utilizzare sempre una protezione solare adeguata, anche nei mesi primaverili o autunnali.
  • Limitare il tempo di esposizione, evitando lunghe ore sotto il sole senza protezione.
  • Non farsi ingannare dalle nuvole: i raggi UV possono attraversarle e colpire comunque la pelle.

Il mito dei mesi con la “R” e il sole pericoloso nasce probabilmente da vecchie abitudini e da una conoscenza limitata dei meccanismi legati ai raggi solari. Oggi, grazie agli studi scientifici, sappiamo che la vera attenzione va posta sull’intensità dei raggi UV e sulle modalità di esposizione. In ogni periodo dell’anno è fondamentale proteggersi correttamente, perché il sole può essere tanto benefico quanto dannoso se sottovalutato. Con le giuste precauzioni, è possibile godere dei suoi effetti positivi senza correre rischi inutili.