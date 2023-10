Errori di makeup che ti fanno sembrare più vecchia: sono comunissimi

Truccarsi non è sempre facile, anche se lo sembra. Ci sono alcuni errori di makeup che rischiano di far sembrare più vecchia chi li commette.

A volte sui social si vedono dei trucchi super elaborati fatti con le ultime tecniche in termini di makeup. La tentazione è quella di copiare e replicare il trucco della star o della vip di turno. Nel fare questo, però, si possono commettere facilmente degli errori (soprattutto se non si è molto pratiche). Questo perché non tutti i trucchi e non tutte le tecniche vanno bene per tutte le donne in egual misura.

Anche le donne più avanti nell’età dovrebbero evitare di usare alcune tecniche di makeup che rischiano di invecchiare. Nel trucco, infatti, come nell’abbigliamento, vale sembra la regola “less is more”, ovvero “meno è meglio”. Sebbene molti trucchi sfoggiati dalle star siano bellissimi da vedere, non sempre applicati su chiunque risulteranno altrettanto belli da vedere: l’effetto “maschera” è dietro l’angolo.

Gli errori di makeup che invecchiano: ecco quali sono e come evitarli

Un esempio è la tecnica del contouring, una tecnica che, utilizzando il chiaroscuro mette in risalto i tratti del viso migliori e minimizza le imperfezioni, correggendo i difetti. È importante sapere dove applicare il trucco chiaro e dove applicare quello scuro perché non per tutti va negli stessi punti. Chi è più avanti con l’età dovrebbe evitare il contouring perché le strisciate marroni, tipiche proprio della tecnica, aggiungono almeno 5 anni! Meglio piuttosto usare solo una terra solo sugli zigomi, sfumandola bene.

Un altro errore che si commette spesso è quello di utilizzare l’eye-liner grafico quando invece “non si ha più l’età” per sfoggiarlo: ad un certo punto si dovrebbe evitare di allungare l’eyeliner con delle code che vanno aldilà della propria orbita oculare perché il tutto rischia di appesantire lo sguardo. Meglio quindi fermarsi proprio dove l’orbita oculare finisce.

Infine, vanno evitati anche gli illuminanti perlati. Questi illuminano punti strategici ma, quando la pelle non è più levigata come un tempo, glitter e microperle tendono solo a mettere in risalto le rughe. Piuttosto applicare l’illuminante solo sugli zigomi, e non applicarlo anche ad esempio sulla punta del naso o altrove. La tecnica dello strobing (ovvero solo l’uso eccessivo ed unico dell’illuminante, va evitata). Questi sono gli errori comunissimi di makeup che si commettono a tutte le età ma che vanno evitati soprattutto quando si ha una pelle più matura e si è più avanti con gli anni. Un trucco più naturale sicuramente non farà sembrare più vecchie ma anzi ingentilirà i lineamenti.