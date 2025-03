Nonostante il trucco, il tuo viso potrebbe sembrare invecchiato e stanco. Senza accorgercene, spesso commettiamo errori con il make-up che, invece di valorizzarci, ci fanno sembrare più vecchie. Si tratta di piccoli errori che possono riguardare tecniche di applicazione, abitudini di bellezza e scelta dei prodotti, ad esempio.

Nel lungo periodo, questo fa perdere freschezza al viso. Scopriamo insieme qual è l’errore che stai commettendo con il tuo trucco e che ti fa sembrare più vecchia.

Trucco sbagliato, l’errore che stai commettendo che invecchia

Tra tutti, c’è un errore del trucco particolare che invecchia ulteriormente. Quando si sceglie una base opaca e densa, un uso eccessivo di fondotinta pesante – soprattutto in caso di pelle matura o pelle secca – potrebbe donare un effetto che accentua le rughe e le linee sottili. L’esatto opposto, quindi, di uniformare il tono della pelle e donare un aspetto luminoso e fresco.

Un fondotinta troppo pesante crea una maschera in grado di sottolineare ogni imperfezione. Meglio, quindi, un fondotinta leggero, che dia una buona copertura lasciando respirare la pelle. Occorre, inoltre, preferire delle formule idratanti, applicando il fondotinta con una spugnetta umida o con le dita per donare un effetto più naturale.

Altri errori sul trucco che invecchiano

Ovviamente, ci sono anche altri errori sul trucco che invecchiano. Un ombretto scuro potrebbe non enfatizzare lo sguardo come si potrebbe pensare ma, invece, appesantire lo sguardo facendo sembrare gli occhi stanchi e piccoli. Per un look più luminoso e giovane, invece, scegli dei colori neutri come rosa, beige e bronzo. È da evitare anche l’eccesso di cipria che, se applicata nelle parti sbagliate, può mettere in evidenza rughe e linee sottili. Questa va applicata, più che altro, nella zona fronte, naso e mento.

La cipria deve avere una formula leggera. Infine, l’uso di blush troppo aranciato o scuro può invecchiare i lineamenti. Per un aspetto giovane e fresco, scegli un blush pesca o rosa che conferisca un aspetto naturale senza aggiungere durezza. Non dimenticare che il trucco è uno strumento per valorizzare la nostra bellezza, ma va utilizzato – per l’appunto – correttamente. Scopri anche come il rossetto sbagliato potrebbe rovinare tutto il tuo look e se il caffè sta rovinando la tua pelle.