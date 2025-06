Non trascurare l’eritema solare nei bambini: potrebbe essere pericoloso

L’eritema solare nei bambini non deve assolutamente sottovalutato. Ecco i rimedi e come prevenire il problema!

L’estate è arrivata, la prima cosa da fare prima di poter iniziare l’esposizione ai raggi solari, che sia al mare o in città, è acquistare una buona protezione SPF in base al foto tipo di pelle da proteggere. L’eritema solare, ad esempio, è uno dei danni che può provocare il sole a causa di una scorretta esposizione. Il rischio di incorrere in questa problematica è molto alto nei bambini, specialmente sotto i tre anni.

Come prevenire l’eritema solare e, soprattutto, cosa fare nel caso in cui compaia sulla pelle del piccolo?

Cosa fare in caso di eritema solare nei bambini: consigli da seguire

Prima di poter capire cosa fare in caso di eritema solare, è importante soffermarsi sui sintomi.

L’eritema si manifesta attraverso i seguenti sintomi:

prurito

calore

edema

arrossamento

desquamazione

bruciore

formazione di vescicole

La produzione di melanina nei piccoli è molto più bassa rispetto agli adulti, per questo motivo l’esposizione al sole potrebbe essere ancora più dannosa se la pelle non viene protetta con un prodotto SPF.

Se noti i sintomi sulla pelle del bambino in seguito all’esposizione solare , bisogna agire in maniera tempestiva. Infatti, un’eritema potrebbe addirittura manifestarsi attraverso dei sintomi ancora più importanti, come:

vertigini

febbre

mal di testa

brividi

Cosa fare in caso di eritema solare nei bambini? Innanzitutto, la prima cosa da fare è coprire il bambino o comunque allontanarsi dai raggi UV, quindi il bambino non potrà continuare a stare sotto il sole nel caso in cui l’eritema inizi a comparire un’ora dopo l’esposizione; dopodiché, per lenire il bruciore e il prurito, dovrai applicare dei panni inumiditi di acqua sulla zona, non esagerare con l’acqua fredda altrimenti rischi di provocare un’ustione.

A questo punto dovrai rimediare quanto prima una crema lenitiva da applicare su tutta la zona interessata. Fai bere al bambino molti liquidi, quindi mantieni l’idratazione corporea attraverso l’acqua fresca da bere.

Al rientro a casa il bambino dovrà sicuramente lavarsi, prediligi prodotti delicati e non usare assolutamente acqua calda. Finché il bambino non guarirà dall’eritema solare, sarà importantissimo evitare l’esposizione al sole. Se l’eritema persiste e i sintomi aumentano è necessario consultare il pediatra.

Per poter prevenire il problema ed evitare che tutto ciò riaccada, è importante prendere delle precauzioni. In che modo? Applica più volte la crema solare con fattore di protezione 50+ per i piccoli, evita le ore più calde e copri il bambino con t-shirt bianche, cappellini e occhiali da sole quando possibile.