Erbe e spezie sempre pronte all’uso: con questo trucco geniale bastano 2 minuti per conservarle anche mesi

Avere erbe e spezie sempre pronte all’uso è il sogno di tutti in cucina: con questo trucco geniale è possibile, bastano 2 minuti

Gli aromi in cucina conferiscono un gusto unico e irrinunciabile a molte delle nostre pietanze. Per questo motivo non possiamo farne a meno. Tuttavia, ovviamente, talvolta reperire i nostri preferiti può diventare difficile a causa del cambio delle stagioni. O, anche, costringerci ad acquistarli spesso perché deperiscono facilmente. Ciò che solo pochi sanno, però, è che esiste un trucchetto semplicissimo e a costo zero che ci consente di conservare erbe e spezie a lungo, anche per interi mesi. Potrebbe sembrare impossibile e invece si tratta di un metodo che ci ruberà giusto due minuti del nostro prezioso tempo (e ci farà risparmiare qualche soldo oltre che una corsa al supermercato ogni volta che serve).

2 minuti e un trucco furbissimo: così erbe e spezie dureranno a lungo

Quante volte volevamo aggiungere un po’ di basilico ad un suco o del rosmarino alle nostre amatissime patate al forno e non ne avevamo in casa? Questo succede perché, soprattutto quando acquistiamo erbe e spezie fresche, durano molto poco anche in frigo. L’alternativa è coltivarle in casa, ma non tutti hanno il famoso “pollice verde”. Come ovviare al problema? Con un trucco furbissimo.

A venire in nostro aiuto è nientemeno che il microonde. Sì, proprio quell’elettrodomestico che apprezziamo tanto per la sua efficacia e rapidità. Non tutti sanno, infatti, che tra i suoi “usi alternativi” c’è proprio la capacità di essiccare le spezie e le erbe aromatiche. Cosa significa? Che potremo conservarle a lungo con un semplicissimo procedimento.

Prima di tutto occorrerà lavarle con cura e asciugarle per bene. Andremo poi a sistemarle su di un foglio di carta assorbente sul quale ne adageremo un altro e infileremo tutto nel microonde per avviare alla massima potenza. Due minuti saranno sufficienti affinché erbe aromatiche e spezie si “essicchino”. Non rimane, poi, che riversare in un recipiente (in vetro preferibilmente) a chiusura ermetica e conservare in dispensa.

All’occorrenza potremo prelevare la quantità che ci occorre e il gioco è fatto. Il bello di questo metodo è che il prodotto manterrà intatto tutto il suo profumo, l’aroma e il gusto, proprio come se ci stessimo servendo di quello fresco. Una soluzione economica e furbissima da provare assolutamente. Cosa potremmo chiedere di meglio?