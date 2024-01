Era la più bella di tutti, stimatissima da Iva Zanicchi: oggi non ne parla più nessuno

Abbiamo già parlato diverse volte di come può essere crudele il mondo dello spettacolo. Oggi vi raccontiamo la storia di una donna, considerata a lungo la più bella di tutte, molto amata da Iva Zanicchi e poi scomparsa.

La sua storia è particolare, anche perché diverse volte la vip si è trovata a cambiare contesto. Ma cosa ha fatto nel suo percorso che l’ha portata a oggi? Andiamo a raccontare la sua carriera.

Nadia Bengala, che fine ha fatto?

Nadia Bengala è tra i tanti vip che ci fanno porgere la solita domanda: ma che fine ha fatto? Nata a Siracusa il 26 maggio del 1962 a soli sette anni si trasferisce con i suoi genitori a Milano.

Nel capoluogo lombardo ottiene il diploma di perito aziendale e poi si laurea in lingue straniere. La prima volta in televisione arriva nel 1985 quando si affaccia sul piccolo schermo come concorrente di Zodiaco programma di Claudio Cecchetto.

A credere subito in lei è Iva Zanicchi che le affida alcune puntate come valletta del suo quiz show Ok, il prezzo è giusto. In quel periodo la ragazza ancora non sa quale strada prendere e decide così di partecipare alle selezioni di Miss Italia che nel 1988 vince con merito.

Questo successo le apre le porte del cinema tanto che nel 1990 debutta sul grande schermo con Pierino torna a scuola e due anni dopo partecipa alla serie tv, per tre episodi, Un inviato molto speciale. Da quel momento in poi però inizia il declino professionale.

Che fine ha fatto Nadia?

Nadia non è più riuscita a ripetersi anche se è comparsa a spot nel mondo dello spettacolo. Nel 1997 lavora a Gli inaffidabili di Jerry Calà mentre nel 2006 è nel cast di Nemici per la pelle di Rossella Drudi e nel 2009 in Una vita violata di Riccardo Sesani.

Nel 1997 è nel cast di Nessuno escluso di Massimo Spano del 1997 per la tv e poi in Le ragazze di Miss Italia di Dino Risi film per il piccolo schermo del 2002.

Nel 2004 invece è opinionista su Rai 2 per L’Italia sul 2 e concorrente nel 2005 di Ritorno al presente. L’ultima apparizione in tv arriva nel 2019 quando è giurata di Miss Italia.

Nel 2009 Nadia ha anche partecipato al mondo della politica candidandosi alle elezioni europee con La Destra senza però riuscire a essere eletta. Nel 2021 c riprova al Consiglio Comunale di Roma alle amministrative, ma anche in questo caso non riesce a essere eletta.