Enzo Miccio terribile lutto | Il dolore struggente: “Impossibile accettarlo..”

Terribile lutto per Enzo Miccio: ancora oggi è un dolore impossibile da dimenticare. A rompere il silenzio è stato proprio il celebre wedding planner.

I riflettori dei media si concentrano nuovamente su Enzo Miccio, che recentemente sta affiancando Mara Venier durante la messa in onda di Domenica In.

Negli anni, però, è stato il wedding planner di numerose star, realizzando matrimoni da sogno grazie alla sua azienda e al suo marchio “Enzo Miccio Sposi”. Una lunga carriera costruita tra vita privata, social e televisione: infatti, come indicato precedentemente, la sua presenza sul piccolo schermo continua con grande successo, rendendolo uno dei volti più noti della moda e un punto di riferimento in fatto di stile per un giorno così speciale come il matrimonio.

Enzo Miccio, il terribile lutto: quel dolore mai dimenticato

Nonostante la notorietà, Enzo Miccio ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, tranne in poche rare occasioni in cui, durante alcune interviste pubbliche, si è lasciato andare a racconti molto personali che hanno toccato profondamente anche i suoi fan.

Un esempio emblematico è la storia d’amore con Laurent Millares, noto e rinomato chirurgo estetico francese, conosciuto diversi anni fa e con il quale ha vissuto una relazione intensa e importante. Una storia che oggi è racchiusa in un simbolo dal valore affettivo immenso: una fede, uno degli oggetti a cui Enzo è più legato.

Durante un viaggio in Francia, come lo stesso Miccio ha raccontato a Il Giornale, in dichiarazioni poi riprese da Il Gazzettino.it, la coppia decise di scambiarsi questo dono così speciale: “Quando arrivo in Francia e andiamo a cena, dico al mio compagno ‘ho un regalo per te’. E lui mi risponde ‘anche io’. Aveva comprato e fatto incidere due fedi. Le sue erano più belle”.

Di quella bellissima storia d’amore, poi conclusa, resta solo quel simbolo prezioso: una fede e un’incisione che lo lega per sempre a Laurent Millares, venuto a mancare recentemente, lasciando in Enzo un dolore profondo, una ferita ancora aperta.

“È difficile accettare…”

La storia tra Enzo Miccio e Laurent Millares si era conclusa nel 2024, ma appena un anno dopo il chirurgo è scomparso a causa di un tumore.

Un dolore immenso per Enzo, che stava già affrontando la fine della loro relazione e che ora deve convivere con un’assenza impossibile da colmare. Come ricordato dal portale citato precedentemente, a rompere il silenzio è stato proprio Miccio attraverso i social network, con una commovente lettera d’addio accompagnata da parole che racchiudono tutta la sua sofferenza: “È impossibile, inimmaginabile. Il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre”.