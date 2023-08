È una grotta magica che riesce a trattenere i raggi del sole: dove visitare questa meraviglia unica al mondo

Nel cuore della Thailandia, la grotta magica di Phraya Nakhon lascia senza fiato chiunque la visiti. Scopri questo luogo magico!

La natura ha anche il potere di sorprenderci con dei luoghi che sembrano provenire da mondi incantati. Uno di questi è senza dubbio la grotta di Phraya Nakhon, situata nel Parco nazionale Khao Sam Roi Yot, in Thailandia.

Questa straordinaria grotta ha una caratteristica unica che la rende affascinante: riesce a trattenere i raggi del sole, creando uno spettacolo di luce e ombre, che sembra uscire da una favola. Scopri dove si trova questa meraviglia e cosa rende la grotta di Phraya Nakhon così speciale ed unica al mondo.

La grotta magica di Phraya Nakhon: una bellezza naturale

La grotta di Phraya Nakhon si trova nel Parco Nazionale di Khao Sam Roi Yot, nella regione di Prachuap Khiri Khan, in Thailandia. Questo capolavoro naturale è uno dei luoghi più affascinanti del paese ed è una tappa imperdibile per chi desidera scoprire la bellezza incontaminata e più recondita della Thailandia. Ciò che rende la grotta di Phraya Nakhon così straordinaria è la sua capacità di incanalare e trattenere i raggi del sole, creando un effetto magico che continua a stupire i visitatori da tutto il mondo.

L’effetto magico dei raggi solari

La grotta di Phraya Nakhon è composta da due camere connesse, Tham Phraya Nakhon e Tham Sai, collegate dal cosiddetto Ponte dell’Inferno. Ma è Tham Phraya Nakhon ad ospitare il fenomeno più affascinante: una volta illuminata dai raggi del sole, sembra un luogo nato direttamente da un sogno. La luce filtra attraverso un’apertura nel soffitto della grotta, illuminando il suolo dove si trova il padiglione Kuha Karuhas, coi suoi colori verde-oro. Fu costruito in onore del re Rama V il Grande, nel 1926.

La grotta di Phraya Nakhon è raggiungibile attraverso un sentiero panoramico che inizia dal Tempio di Bang Pu, situato nei pressi del villaggio di Bang Pu. Il percorso attraversa una foresta piena di verde ed offre scorci panoramici mozzafiato sul Golfo di Thailandia. Dopo circa un’ora di cammino, i visitatori raggiungono la spiaggia di Laem Sala e possono proseguire per un percorso di 430 metri sulla montagna, fino alla grotta. La visita richiede un certo impegno fisico, ma è ricompensata dalla bellezza senza pari di questo luogo magico.

Non è previsto un biglietto d’ingresso per visitare questa grotta, ma c’è da acquistare il biglietto per il parco nazionale, di circa 200 baht (circa 5€), poiché qui si trova la grotta magica di Phraya Nakhon. Il consiglio è di visitarla in mattinata, intorno alle 10:00-10:30, quando i raggi del sole inondano la grotta.

La grotta di Phraya Nakhon è una testimonianza della straordinaria bellezza che la natura può offrire. Questa grotta, che riesce a trattenere i raggi del sole creando un effetto magico unico al mondo, è una tappa essenziale per chiunque desideri scoprire la Thailandia in tutta la sua bellezza e mistero. Una visita a questa grotta è un’esperienza che lascia a bocca aperta e resta impressa nella memoria di chi ha la fortuna di ammirarla.