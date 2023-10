È tempo di trekking, ecco le 5 migliori scarpe da escursionisti in offerta da Decathlon

Siete appassionati di trekking? Ecco le 5 migliori scarpe da escursionisti che puoi trovare da Decathlon, per il massimo comfort e supporto.

Quando si scelgono attività come l’escursionismo, è fondamentale avere il giusto equipaggiamento, per una maggiore sicurezza, comfort e supporto possibile, durante le avventure in montagna. Le scarpe da escursionisti sono uno degli elementi più importanti per questo sport. Decathlon, tra i tanti prodotti per l’escursionismo e non solo, offre una vastissima gamma di scarpe da trekking, per ogni esigenza e preferenza.

Ecco le 5 migliori scarpe da escursionisti che attualmente sono disponibili da Decathlon. Dalle scarpe in cuoio, ai modelli più impermeabili, dalle scarpe alte per una maggiore protezione della caviglia, a quelle più basse e confortevoli per le pendenze più ardue: da Decathlon c’è una scelta per tutti i gusti.

Le 5 migliori scarpe da escursionisti che si possono trovare da Decathlon

1. Forclaz MT500 in cuoio

Le Forclaz MT500 sono scarpe da trekking impermeabili che offrono un ottimo supporto su tutti i tipi di sentieri. Confortevoli e durature, queste scarpe sono perfette se si sta cercando un prodotto di alta qualità e alle alte prestazioni. La suola è in VIBRAM e ciò permette di avere ottima trazione sulle superfici più bagnate e scivolose.

Prezzo: 150 euro.

2. Salomon SALIBA

Le Salomon SALIBA sono scarpe da trekking perfette per affrontare qualsiasi condizione meteo sia prevista durante le escursioni in montagna, che sia su un sentieri semplici o più impegnativi. Queste scarpe, grazie alla membrana CSWP, sono impermeabili e lo rimangono anche nelle condizioni più avverse.

Prezzo: 80 euro.

3. MH500 MID WTP

Le MH500 MID WTP sono scarpe da trekking impermeabili in grado di offrire una protezione extra e un ottimo comfort, grazie alla tomaia MID. La suola di queste scarpe è dotata di tecnologia Outdoor Contact, per un’ottima presa su qualsiasi superficie.

Prezzo: 75 euro.

4. TREK 100

Le TREK 100 sono scarpe da trekking impermeabili, progettate per offrire comfort e supporto prevalentemente su sentieri più facili. Si tratta di una scarpa comoda e leggera, ideale su sentieri facili e trek lunghi, grazie alla loro struttura che favorisce una buona rullata del piede.

Prezzo: 90 euro.

5. TECNICA STARCROSS GTX

Le TECNICA STARCROSS GTX sono scarpe da escursionismo impermeabili in GORE-TEX e, grazie alla loro morbidezza, offrono un comfort perfetto per i sentieri più facili. Favoriscono la rullata del piede, quindi si adattano molto bene per i trek lunghi.

Prezzo: 140 euro.

In conclusione, Decathlon è in grado di offrire una scarpa per ogni esigenza quando si tratta di trekking in montagna. Che si tratti di un sentiero difficile, facile, lungo, scivoloso, la scarpa giusta esiste. Queste 5 scarpe da escursionisti sono solo alcune delle possibilità, l’importante è scegliere la scarpa da trekking giusta per le proprie esigenze e preferenze. Pronti per un’avventura immersi nella natura?