È questa la vellutata che incanta | una cremosa carezza gustosa

Vellutata di zucca: una cremosa carezza gustosa che ti scalda nelle prime fresche giornate, incanta chiunque al primo assaggio! Lo sai qual è la magia della vellutata di zucca? Che sembra un piatto semplice, quasi banale e invece appena la porti a tavola scattano i complimenti. È calda, cremosa, dolce al punto giusto e con quel profumo che riempie tutta la cucina. Credimi, una di quelle che ti scaldano quando fuori fa freddino e tu hai solo voglia di rilassarti davanti al tuo film preferito. La cosa bella della vellutata di zucca, è che non servono diecimila ingredienti per farla, diciamo pure pochi ma buoni ma il risultato è una goduria cucchiaio dopo cucchiaio. Cosa serve? Beh, ovviamente la zucca, …

Vellutata di zucca: una cremosa carezza gustosa che ti scalda nelle prime fresche giornate, incanta chiunque al primo assaggio!

Lo sai qual è la magia della vellutata di zucca? Che sembra un piatto semplice, quasi banale e invece appena la porti a tavola scattano i complimenti. È calda, cremosa, dolce al punto giusto e con quel profumo che riempie tutta la cucina. Credimi, una di quelle che ti scaldano quando fuori fa freddino e tu hai solo voglia di rilassarti davanti al tuo film preferito.

La cosa bella della vellutata di zucca, è che non servono diecimila ingredienti per farla, diciamo pure pochi ma buoni ma il risultato è una goduria cucchiaio dopo cucchiaio. Cosa serve? Beh, ovviamente la zucca, mi raccomando dolce e corposa, il porro e il brodo che danno sapore e la rendono cremosa. Infine, si aggiunge la panna per un tocco in più non solo di cremosità ma anche per un gusto ancora più piacevole e delicato. Fidati, quando la servi nessuno riesce a fermarsi a una sola ciotola!

Vellutata di zucca: la semplicità conquista sempre!

Quindi dai, non perdere tempo, prendi la zucca più arancione che trovi, accendi il fuoco e preparati a una vellutata che incanta. Allaccia il grembiule e vedrai che in poche mosse sei già pronta per realizzare insieme una vellutata di zucca favolosa che metterà di certo tutti d’accordo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per la Vellutata di zucca

Per 4 persone

1 kg e mezzo di zucca

2 porri

1 l di brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

120 g di panna fresca liquida

Crostini di pane q.b.

Prezzemolo q.b.

Come si prepara la Vellutata di zucca