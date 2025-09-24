È questa la vellutata che incanta | una cremosa carezza gustosa

Vellutata di zucca: una cremosa carezza gustosa che ti scalda nelle prime fresche giornate, incanta chiunque al primo assaggio!
Lo sai qual è la magia della vellutata di zucca? Che sembra un piatto semplice, quasi banale e invece appena la porti a tavola scattano i complimenti. È calda, cremosa, dolce al punto giusto e con quel profumo che riempie tutta la cucina. Credimi, una di quelle che ti scaldano quando fuori fa freddino e tu hai solo voglia di rilassarti davanti al tuo film preferito.
La cosa bella della vellutata di zucca, è che non servono diecimila ingredienti per farla, diciamo pure pochi ma buoni ma il risultato è una goduria cucchiaio dopo cucchiaio. Cosa serve? Beh, ovviamente la zucca, mi raccomando dolce e corposa, il porro e il brodo che danno sapore e la rendono cremosa. Infine, si aggiunge la panna per un tocco in più non solo di cremosità ma anche per un gusto ancora più piacevole e delicato. Fidati, quando la servi nessuno riesce a fermarsi a una sola ciotola!
Vellutata di zucca: la semplicità conquista sempre!
Quindi dai, non perdere tempo, prendi la zucca più arancione che trovi, accendi il fuoco e preparati a una vellutata che incanta. Allaccia il grembiule e vedrai che in poche mosse sei già pronta per realizzare insieme una vellutata di zucca favolosa che metterà di certo tutti d’accordo. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti
Ingredienti per la Vellutata di zucca
Per 4 persone
- 1 kg e mezzo di zucca
- 2 porri
- 1 l di brodo vegetale
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Noce moscata q.b.
- 120 g di panna fresca liquida
- Crostini di pane q.b.
- Prezzemolo q.b.
Come si prepara la Vellutata di zucca
- Inizia col pulire la zucca, quindi via la buccia, togli i semi e taglia la polpa a cubetti, lo so, è la parte più noiosa ma fidati che ne vale la pena. Lava bene i porri e affettali sottili sottili, dopodiché in una pentola grande versa un po’ di olio e fai rosolare i porri a fiamma bassa senza bruciarli, devono diventare trasparenti e morbidi.
- Aggiungi poi i cubetti di zucca e mescola bene con i porri, lasciando insaporire un paio di minuti, giusto il tempo che la zucca inizi a prendere calore.
- Aggiungi poi anche il brodo vegetale bollente fino a coprire la zucca e aggiusta di sale, proseguendo la cottura a fiamma media per circa 30 minuti o fino a quando la zucca sarà tenerissima.
- Spegni poi il fuoco, prendi il frullatore ad immersione e vai di crema, fino ad ottenere una vellutata perfetta. Infine puoi incorporare anche la panna fresca, una grattata di noce moscata e un po’ di pepe se ti piace e dai un’altra bella mescolata fino a rendere omogeneo il composto.
- Versa la vellutata di zucca nelle ciotole, completa con crostini croccanti e un po’ di prezzemolo tritato fresco, dopodiché, cucchiaio alla mano lasciati conquistare dal suo sapore irresistibile! Se ami quindi ricette calde e avvolgenti come questa, prova anche il risotto zucca e speck, ti garantisco che è lo stesso profumo autunnale che conquista ma con una marcia in più di sapore irresistibile. Buon appetito!