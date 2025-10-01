È il pane più profumato del web | un solo ingrediente svolta tutto

Pane al limone: un solo ingrediente svolta tutto, è questa la versione più profumata del web! Accompagna qualunque piatto alla perfezione! Hai presente quei pani che, appena li tagli, riempiono la cucina di un profumo che ti mette subito di buon umore? Ecco, il pane al limone è così. Incredibile infatti, è come il semplicissimo tocco agrumi è capace di trasformare un impasto semplice in capolavoro. Non stiamo parlando infatti, del solito pane, ma di una variante fresca e sorprendente, che ti fa venire voglia di affettare una fetta dopo l’altra non solo a tavola per pranzo o cena, ma pure la mattina con un velo di marmellata o la tua crema spalmabile preferita. Il bello è che non serve …

Pane al limone: un solo ingrediente svolta tutto, è questa la versione più profumata del web! Accompagna qualunque piatto alla perfezione!

Hai presente quei pani che, appena li tagli, riempiono la cucina di un profumo che ti mette subito di buon umore? Ecco, il pane al limone è così. Incredibile infatti, è come il semplicissimo tocco agrumi è capace di trasformare un impasto semplice in capolavoro. Non stiamo parlando infatti, del solito pane, ma di una variante fresca e sorprendente, che ti fa venire voglia di affettare una fetta dopo l’altra non solo a tavola per pranzo o cena, ma pure la mattina con un velo di marmellata o la tua crema spalmabile preferita.

Il bello è che non serve essere panettieri per preparare questo pane al limone perfetto, perché bastano pochi ingredienti, un po’ di pazienza e il risultato è spettacolare. Ti giuro, la scorza del limone nell’impasto è la svolta che non ti aspetti, lo mordi e senti la croccantezza fuori, la morbidezza dentro e quel profumo che ti conquista. Pensa che è un pane che sta bene perfino con i piatti di pesce o anche una semplice insalata, pazzesco il sapore, vale davvero la pena provarlo.

Pane al limone: un solo ingrediente darà una svolta pazzesca

Allora, che dici? Lo facciamo insieme? Ti assicuro che non c’è niente di complicato, basta mescolare, lasciare riposare e poi via in forno. Allaccia il grembiule quindi, prepara la farina sul tavolo e cominciamo subito ad impastare questo favoloso pane al limone, vedrai che successo il risultato!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti in forno preriscaldato ventilato a 220 gradi, 10 minuti a 200 gradi, 20-25

Ingredienti per il Pane al limone

Per circa 700 g di pane

500 g di farina 0

300 ml di acqua

5 g di lievito di birra fresco

10 ml di olio extravergine d’oliva q.b.

2 cucchiaini di sale

2 limoni di cui la scorza grattugiata

Farina q.b.

Come si prepara il Pane al limone