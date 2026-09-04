Due capi che non devono mai mancare nell’armadio a settembre: ci salvano dal cambio di stagione

Settembre è probabilmente uno dei mesi più complicati quando dobbiamo decidere come vestirci. Usciamo di casa al mattino e l’aria sembra già annunciare l’autunno, a metà giornata torniamo improvvisamente in estate e la sera iniziamo nuovamente a cercare qualcosa da mettere sulle spalle.

Troppo presto per tirare fuori cappotti e maglioni pesanti, troppo tardi per affidarsi soltanto agli abiti estivi. È proprio in questo periodo che due capi apparentemente semplicissimi possono salvarci praticamente in qualsiasi momento: blazer e camicia.

Il blazer leggero è il vero alleato di settembre

Non abbiamo ancora bisogno della giacca pesante, ma uscire soltanto con una T-shirt può diventare rischioso quando le temperature cominciano a scendere la sera. Il blazer leggero risolve il problema senza farci sembrare già pronte per novembre.

Possiamo indossarlo sopra una canotta o una maglietta durante le giornate più calde e abbinarlo a jeans, pantaloni morbidi oppure persino a un vestito estivo che non abbiamo ancora voglia di mettere via.

Per renderlo realmente versatile, meglio puntare su un tessuto non troppo pesante. Nero, blu, beige e grigio sono semplici da abbinare, ma settembre può essere anche il momento giusto per continuare a utilizzare colori più chiari prima del definitivo cambio di stagione.

E quando a metà giornata torna il caldo? Lo togliamo e continuiamo a utilizzare tranquillamente il look che abbiamo sotto. È proprio la possibilità di vestirci a strati a rendere il blazer uno dei capi più pratici di questo periodo.

La camicia ci permette di continuare a indossare i vestiti estivi

Il secondo capo da tenere a portata di mano è una camicia, soprattutto se morbida e leggermente oversize.

Possiamo indossarla normalmente con jeans e pantaloni, lasciarla aperta sopra una canotta oppure utilizzarla come una piccola giacca nelle ore più fresche. Una camicia bianca rimane il grande classico, ma anche denim, righe e tonalità neutre possono diventare facilmente protagoniste dei look di settembre.

C’è poi un piccolo vantaggio: ci permette di rimandare il momento in cui salutiamo definitivamente il guardaroba estivo. Quel vestito che ad agosto indossavamo da solo può continuare a funzionare con una camicia aperta sopra. Lo stesso vale per top e gonne leggere.

Blazer e camicia hanno anche un’altra caratteristica importante: non appartengono esclusivamente a una stagione. Tra qualche settimana potremo continuare a utilizzarli aggiungendo maglie, trench e capispalla più pesanti.

A settembre, quindi, non abbiamo necessariamente bisogno di rifare l’armadio da zero. Possiamo partire da un blazer leggero e una camicia versatile, costruendo il resto del look intorno a loro.