Rientro a scuola, come affrontarlo con i ragazzi, il vero cambiamento non è la sveglia

Il ritorno tra i banchi non è soltanto una questione di libri, zaini e sveglie da puntare: per bambini e adolescenti significa cambiare nuovamente ritmi, abitudini e organizzazione delle giornate. Per affrontare il rientro a scuola senza trasformarlo in una fonte di tensione, genitori e ragazzi possono prepararsi gradualmente, prestando attenzione soprattutto a sonno, alimentazione, movimento e dialogo. Dopo settimane scandite da orari più flessibili, giornate all’aperto, vacanze e maggiore libertà, tornare alla routine scolastica può richiedere un periodo di adattamento. L’Istituto Superiore di Sanità richiama l’attenzione proprio sulle abitudini quotidiane che possono accompagnare bambini e adolescenti verso la ripresa delle lezioni. Il rientro a scuola è infatti un passaggio che coinvolge tanto l’organizzazione pratica quanto il benessere psicofisico dei …

Il ritorno tra i banchi non è soltanto una questione di libri, zaini e sveglie da puntare: per bambini e adolescenti significa cambiare nuovamente ritmi, abitudini e organizzazione delle giornate. Per affrontare il rientro a scuola senza trasformarlo in una fonte di tensione, genitori e ragazzi possono prepararsi gradualmente, prestando attenzione soprattutto a sonno, alimentazione, movimento e dialogo.

Dopo settimane scandite da orari più flessibili, giornate all’aperto, vacanze e maggiore libertà, tornare alla routine scolastica può richiedere un periodo di adattamento. L’Istituto Superiore di Sanità richiama l’attenzione proprio sulle abitudini quotidiane che possono accompagnare bambini e adolescenti verso la ripresa delle lezioni. Il rientro a scuola è infatti un passaggio che coinvolge tanto l’organizzazione pratica quanto il benessere psicofisico dei ragazzi, soprattutto quando il cambiamento dei ritmi avviene in pochi giorni.

Una delle prime questioni riguarda il recupero di una routine regolare. Durante l’estate è facile andare a letto più tardi, svegliarsi senza orari rigidi e trascorrere più tempo davanti agli schermi. Con l’avvicinarsi della scuola, però, una brusca inversione può rendere più faticose le prime mattine. Riportare gradualmente sonno, pasti e attività quotidiane verso gli orari scolastici può rendere meno traumatico il passaggio dalle vacanze alle lezioni, evitando di concentrare tutti i cambiamenti alla vigilia del primo giorno.

La sveglia non è il vero problema: il cambiamento comincia qualche giorno prima

Il sonno occupa un posto centrale in questa fase. Dormire poco o male può incidere sull’attenzione, sulla memoria, sull’umore e sulla capacità di affrontare gli impegni della giornata. Negli adolescenti, in particolare, la deprivazione di sonno può essere associata a irritabilità, sonnolenza durante il giorno e maggiori difficoltà di concentrazione. Per questo non basta anticipare improvvisamente la sveglia quando ricominciano le lezioni: è più utile modificare progressivamente l’orario in cui si va a letto e quello del risveglio. Un sonno regolare aiuta i ragazzi a ritrovare concentrazione, energia e una migliore gestione delle emozioni, elementi particolarmente importanti nelle prime settimane di scuola.

In questo equilibrio entrano inevitabilmente anche smartphone, tablet, computer e videogiochi. Durante le vacanze il loro utilizzo può aumentare e gli orari possono diventare meno controllati. La ripresa della scuola può allora essere l’occasione per ristabilire regole familiari comprensibili e condivise, soprattutto nelle ore serali. Non si tratta semplicemente di imporre un divieto, ma di evitare che gli schermi sottraggano spazio al sonno, al movimento, allo studio e alle relazioni. Anche l’esempio degli adulti può avere un peso: chiedere a un ragazzo di lasciare il telefono durante i pasti o prima di dormire risulta più credibile se la stessa abitudine viene rispettata, per quanto possibile, da tutta la famiglia. Ridurre l’esposizione serale agli schermi e ricostruire una routine prevedibile può facilitare il ritorno ai ritmi scolastici senza trasformare ogni sera in un conflitto.

C’è un errore che può rendere settembre più difficile del necessario

Il rischio più comune è pensare che per prepararsi alla scuola sia necessario concentrarsi esclusivamente su compiti, libri e materiale scolastico. In realtà il benessere passa anche dalla tavola e dal movimento. La colazione, in particolare, ha un ruolo importante all’interno di un’alimentazione equilibrata e può sostenere concentrazione e apprendimento. I dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità mostrano inoltre che l’abitudine a consumarla quotidianamente tende a diminuire con l’aumentare dell’età. Per un adolescente abituato durante l’estate a svegliarsi tardi e magari a saltare il primo pasto, tornare improvvisamente a fare colazione alle sette del mattino può non essere semplice. Anche in questo caso la gradualità aiuta. Ripristinare una colazione regolare e pasti distribuiti con maggiore ordine durante la giornata significa preparare anche il corpo al ritorno in classe, senza affidarsi soltanto alla forza di volontà delle prime mattine.

Lo stesso principio riguarda il movimento. L’attività fisica regolare favorisce il benessere generale, può contribuire alla qualità del sonno e rappresenta anche uno strumento utile per gestire lo stress. Per bambini e adolescenti tra i 5 e i 17 anni le indicazioni richiamate dall’Istituto Superiore di Sanità prevedono in media almeno 60 minuti al giorno di attività fisica da moderata a vigorosa durante la settimana. Non significa necessariamente iscrivere subito i ragazzi a uno sport organizzato: camminare, andare in bicicletta, giocare all’aperto e, quando le condizioni lo permettono, percorrere a piedi parte del tragitto verso la scuola possono contribuire a mantenere uno stile di vita attivo. Accanto alle abitudini pratiche resta però fondamentale ascoltare come i ragazzi vivono il ritorno. C’è chi non vede l’ora di ritrovare gli amici e chi teme interrogazioni, nuovi insegnanti, una nuova classe o semplicemente la perdita della libertà estiva. Affrontare il rientro a scuola con i ragazzi significa anche lasciare spazio alle loro emozioni, senza minimizzare preoccupazioni e paure e senza caricare i primi giorni di aspettative eccessive.