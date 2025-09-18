Dolcezza e gusto WOW | è questa la marmellata dell’autunno

Marmellata di mele cotogne: è questa la ricetta dell’autunno, parliamo di un gusto e dolcezza davvero WOW! La marmellata di mele cotogne è il sapore che ti fa subito pensare ai mesi più freschi, quando in cucina si riscoprono profumi caldi e avvolgenti. È cremosa, dolce al punto giusto e con quel colore così intenso che ti fa venire voglia di gustarlo a cucchiaiate. Fidati, una volta provata non potrai più farne a meno, pensa che a casa mia quando finisce l’estate è la prima cosa che mi chiedono. E poi pensa che è buonissima e perfetta da spalmare su una fetta di pane caldo e pure da usare nei dolci, provare per credere. La cosa sorprendente è che ti …

Marmellata di mele cotogne: è questa la ricetta dell’autunno, parliamo di un gusto e dolcezza davvero WOW!

La marmellata di mele cotogne è il sapore che ti fa subito pensare ai mesi più freschi, quando in cucina si riscoprono profumi caldi e avvolgenti. È cremosa, dolce al punto giusto e con quel colore così intenso che ti fa venire voglia di gustarlo a cucchiaiate. Fidati, una volta provata non potrai più farne a meno, pensa che a casa mia quando finisce l’estate è la prima cosa che mi chiedono. E poi pensa che è buonissima e perfetta da spalmare su una fetta di pane caldo e pure da usare nei dolci, provare per credere.

La cosa sorprendente è che ti bastano 3 ingredienti per prepararla, solo mele cotogne, zucchero e limone, tutto qui! Ma fidati, il risultato è incredibile, viene fuori una marmellata vellutata, con un gusto intenso che conquista grandi e piccoli. E poi diciamolo, le marmellate fatte in casa hanno tutto un altro sapore, nessuna marmellata comprata può eguagliarle.

Marmellata di mele cotogne: perfetta tutto l’inverno!

Insomma, non ti resta che provarla, questa marmellata di mele cotogne è semplice, genuina e sa davvero di dolci della nonna. Allaccia quindi il grembiule, prepara la frutta e metti subito sul fuoco la pentola, vedrai che in mezz’ora appena, ti godi il profumo dell’autunno direttamente nella tua cucina. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per la Marmellata di mele cotogne

Per circa 2 vasetti

1 kg di mele cotogne

550 g di zucchero

2 limoni bio

Come si prepara la Marmellata di mele cotogne