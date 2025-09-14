Melanzane sott’olio, ricetta anti botulino | le mangerai in tutta sicurezza

Preparo le conserve per l’inverno in tutta sicurezza: oggi tocca alle melanzane sott’olio, rischi per il botulino? Zero!
Le melanzane sott’olio sono una di quelle conserve che ti salvano in mille occasioni. Hai ospiti all’improvviso? Apri un vasetto e porti in tavola un antipasto sfizioso. Non sai cosa mettere in mezzo a un panino? Quelle melanzane sono la risposta perfetta. Sono buone, versatili e soprattutto, se preparate bene, si conservano senza pensieri. Ecco perché ti voglio spiegare il procedimento passo passo, così le fai anche tu in casa senza paura.
Quello che adoro delle melanzane sott’olio, è che si preparano con pochissimi ingredienti, parliamo infatti di sole melanzane, aceto, acqua, olio e qualche aroma per profumare, tutto qui. Non servono cose complicate, per ottenere un risultato spettacolare, solo un po’ di attenzione e non dovrai preoccuparti del botulino di cui si sta tanto parlando in questo periodo. E poi diciamolo, aprire un vasetto fatto da te ha tutto un altro sapore, senti davvero il profumo dell’estate anche in pieno inverno ma è giusto non correre rischi, sei d’accordo?
Melanzane sott’olio: con le giuste dosi non ti preoccuperai più del botulino!
Ora tocca a te quindi e vedrai che queste melanzane sott’olio diventeranno un must nella tua dispensa. Fidati, farle è più semplice di quanto pensi, attenta ai passaggi e non dovrai rinunciare alle buone conserve fatte in casa. Quindi, allaccia il grembiule, prepara i vasetti e iniziamo subito a cucinarle insieme!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per le melanzane sott’olio
Per 2 vasetti
- 1 kg di melanzane lunghe
- 1 l di aceto di vino bianco
- Un l di acqua
- Sale q.b.
Per condire
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- 4-5 spicchi di aglio
- 2 peperoncini
- Origano o menta q.b.
Come si preparano le melanzane sott’olio
- Per prima cosa lava bene le melanzane, togli le estremità e sbucciale. Tagliale a listarelle sottili, così saranno perfette da gustare nei panini o come contorno e tienile da parte.
- Metti sul fuoco una pentola capiente con acqua e aceto in parti uguali. Porta a bollore e aggiungi una manciata di sale. A questo punto butta dentro le melanzane a listarelle e lasciale cuocere per 3-4 minuti, devono scottarsi e sbiancarsi ma non diventare molli.
- Scolale poi bene e lasciale raffreddare in uno scolapasta, con un peso sopra, così perdono tutta l’acqua in eccesso. È importante che siano belle asciutte prima di metterle nei vasetti.
- Quando sono pronte, sterilizza i vasetti facendoli bollire in acqua per una ventina di minuti, poi asciugali bene. Ora inizia a riempirli alternando strati di melanzane, fettine sottili di aglio, peperoncino e origano o menta, se ti piace un gusto più fresco e continua così fino a riempire tutto.
- Versa l’olio extravergine fino a coprire completamente le melanzane e aiutati con una forchetta per eliminare eventuali bolle d’aria. Chiudi bene i vasetti e conservali in un luogo fresco e buio e dopo qualche giorno, saranno già pronte da gustare, anche se più riposano, più diventano saporite. Oltre alle melanzane sott’olio però, senti a me e fai pure rifornimenti di peperoni, vedrai che in inverno avrai sempre un contorno perfetto da portare a tavola. Buon appetito!