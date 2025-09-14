Melanzane sott’olio, ricetta anti botulino | le mangerai in tutta sicurezza

Preparo le conserve per l’inverno in tutta sicurezza: oggi tocca alle melanzane sott’olio, rischi per il botulino? Zero! Le melanzane sott’olio sono una di quelle conserve che ti salvano in mille occasioni. Hai ospiti all’improvviso? Apri un vasetto e porti in tavola un antipasto sfizioso. Non sai cosa mettere in mezzo a un panino? Quelle melanzane sono la risposta perfetta. Sono buone, versatili e soprattutto, se preparate bene, si conservano senza pensieri. Ecco perché ti voglio spiegare il procedimento passo passo, così le fai anche tu in casa senza paura. Quello che adoro delle melanzane sott’olio, è che si preparano con pochissimi ingredienti, parliamo infatti di sole melanzane, aceto, acqua, olio e qualche aroma per profumare, tutto qui. Non servono …

Preparo le conserve per l’inverno in tutta sicurezza: oggi tocca alle melanzane sott’olio, rischi per il botulino? Zero!

Le melanzane sott’olio sono una di quelle conserve che ti salvano in mille occasioni. Hai ospiti all’improvviso? Apri un vasetto e porti in tavola un antipasto sfizioso. Non sai cosa mettere in mezzo a un panino? Quelle melanzane sono la risposta perfetta. Sono buone, versatili e soprattutto, se preparate bene, si conservano senza pensieri. Ecco perché ti voglio spiegare il procedimento passo passo, così le fai anche tu in casa senza paura.

Quello che adoro delle melanzane sott’olio, è che si preparano con pochissimi ingredienti, parliamo infatti di sole melanzane, aceto, acqua, olio e qualche aroma per profumare, tutto qui. Non servono cose complicate, per ottenere un risultato spettacolare, solo un po’ di attenzione e non dovrai preoccuparti del botulino di cui si sta tanto parlando in questo periodo. E poi diciamolo, aprire un vasetto fatto da te ha tutto un altro sapore, senti davvero il profumo dell’estate anche in pieno inverno ma è giusto non correre rischi, sei d’accordo?

Melanzane sott’olio: con le giuste dosi non ti preoccuperai più del botulino!

Ora tocca a te quindi e vedrai che queste melanzane sott’olio diventeranno un must nella tua dispensa. Fidati, farle è più semplice di quanto pensi, attenta ai passaggi e non dovrai rinunciare alle buone conserve fatte in casa. Quindi, allaccia il grembiule, prepara i vasetti e iniziamo subito a cucinarle insieme!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le melanzane sott’olio

Per 2 vasetti

1 kg di melanzane lunghe

1 l di aceto di vino bianco

Un l di acqua

Sale q.b.

Per condire

Olio extravergine d’oliva q.b.

4-5 spicchi di aglio

2 peperoncini

Origano o menta q.b.

Come si preparano le melanzane sott’olio