Riforma Cartabia, divorzio veloce: come funziona?

Se la storia con tuo marito è giunta al termine, potresti aver bisogno di un avvocato divorzista che ti aiuti a mettere un punto al tuo matrimonio in maniera legale e burocratica. Per poter sciogliere il matrimonio bisogna innanzitutto passare per la separazione, quindi fare una prima richiesta, per poi passare al divorzio. Solo in alcuni casi è possibile passare al divorzio senza prima passare per la separazione.

I tempi sono abbastanza lunghi, ma c’è un modo per ottenere un divorzio più veloce grazie alla riforma Cartabia. Come funziona e perché potrebbe essere una scelta valida per te? Ecco cosa devi sapere a riguardo.

Come funziona il divorzio veloce?

La separazione e il divorzio sono due fasi che richiedono tempo, denaro e anche tanta pazienza. Innanzitutto è importante sottolineare quanto i tempi possano prolungarsi in caso di separazione non consensuale o se di mezzo ci sono dei figli da mantenere, che siano minorenni o maggiorenni.

La riforma Cartabia ti permette di fare un divorzio veloce, ecco come funziona. Divorzio e separazione sono due fasi che vengono presentate in due momenti diversi, il divorzio va richiesto solo dopo aver ottenuto la separazione. Questa tipologia di riforma, in vigore dal 28 febbraio 2023, ti consente di presentare contestualmente due istanze, quindi quella di divorzio e quella di separazione, e affrontare quindi sin dal primo istante tutto ciò che riguarda entrambe le fasi. Di conseguenza si avrà la possibilità di evitare il secondo passaggio in Tribunale.

I tempi di attesa sono sempre 6 mesi, solo in caso di separazione consensuale. Molti credono che la riforma Cartabia ti consente di procedere con il divorzio senza prima passare per la separazione, in realtà la separazione non viene abolita, semplicemente vengono presentate insieme.

Quindi viene fissata l’udienza di separazione e attendere i mesi previsti, 12 nel caso di separazione giudiziale, per il divorzio.

Di conseguenza avrai bisogno di presentare molti più documenti in un unico momento. Durante la prima udienza dovrà essere detto tutto e le varie prove andranno depositate sin da subito, quindi è meglio affidarsi ad uno studio legale con avvocati divorzisti, i quali ti sapranno indicare la strada migliore da prendere in base alle tue esigenze per tutelare i tuoi diritti e soprattutto quelli dei tuoi figli.