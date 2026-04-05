Dieta dopo Pasqua: 5 cose da fare durante la prima settimana di depurazione

Dopo giorni di agnello, pastiera e colomba, la bilancia e lo stomaco mandano segnali. Il gonfiore addominale, la stanchezza, quella sensazione di avere addosso qualche chilo di troppo sono il modo che il corpo ha per chiedere una pausa.

Non servono diete drastiche che promettono miracoli in tre giorni: sono solo stress e frustrazione. La prima settimana dopo Pasqua è il momento giusto per una depurazione dolce, che non toglie energie ma aiuta a ritrovare l’equilibrio. Non si tratta di saltare i pasti, ma di fare cinque scelte semplici che, messe in pratica ogni giorno, fanno la differenza senza sensi di colpa.

L’obiettivo non è perdere chili in fretta, ma riabituare l’organismo a ritmi regolari e a cibi leggeri. La primavera, con le sue verdure e le giornate più lunghe, è la stagione ideale per questo reset.

Le prime tre mosse per ripartire

La prima cosa da fare è bere un bicchiere di acqua tiepida e limone appena sveglie. Aiuta a riattivare il metabolismo e a sgonfiare la pancia. La seconda è portare in tavola verdure a ogni pasto, sia a pranzo che a cena, crude o cotte al vapore. Spinaci, bietole, finocchi, carciofi: sono ricchi di fibre e potassio, ottimi per drenare i liquidi in eccesso.

La terza è ridurre drasticamente sale e zuccheri raffinati per almeno tre giorni. Niente dolci industriali, niente bevande zuccherate, niente snack salati. Si può usare il limone, le spezie, l’aceto per insaporire. Il gusto si abitua in fretta, e il corpo ringrazia con meno ritenzione idrica e più energia.

Le ultime due abitudini per una settimana leggera

La quarta mossa è scegliere cereali integrali invece di quelli raffinati. Riso integrale, farro, orzo, quinoa: saziano di più, hanno un indice glicemico più basso e forniscono energia a lunga durata. Una porzione al giorno è sufficiente. La quinta e ultima abitudine è muoversi ogni giorno, anche solo per trenta minuti. Una camminata a passo svelto, magari dopo cena, aiuta la digestione, attiva la circolazione e riduce lo stress. Non serve andare in palestra: basta uscire di casa e camminare senza meta, ascoltando la musica o un podcast.

Con queste cinque semplici regole, in una settimana il gonfiore scompare, l’energia torna e la prova costume smette di fare paura. Non è una dieta, è un modo per ripartire con il piede giusto. E il bello è che non serve pesarsi ogni giorno. Basta osservare come ci si sente.