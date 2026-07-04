Dieta chetogenica, la dieta last minute che tutti fanno, i rischi che non si conoscono

La dieta chetogenica è diventata una delle strategie più popolari per perdere peso in tempi rapidi, ma dietro ai risultati spesso spettacolari delle prime settimane si nascondono limiti, controindicazioni e rischi che non sempre vengono spiegati a chi decide di seguirla. Negli ultimi anni la dieta chetogenica ha conquistato sempre più persone grazie alla promessa di un dimagrimento veloce. Sui social network viene spesso presentata come una soluzione semplice e immediata per eliminare i chili accumulati, soprattutto in vista dell’estate o dopo periodi di eccessi alimentari. In realtà, si tratta di un regime nutrizionale molto particolare che modifica profondamente il metabolismo e che non dovrebbe essere improvvisato. Secondo gli specialisti, la dieta chetogenica non è adatta a tutti e richiede …

La dieta chetogenica è diventata una delle strategie più popolari per perdere peso in tempi rapidi, ma dietro ai risultati spesso spettacolari delle prime settimane si nascondono limiti, controindicazioni e rischi che non sempre vengono spiegati a chi decide di seguirla.

Negli ultimi anni la dieta chetogenica ha conquistato sempre più persone grazie alla promessa di un dimagrimento veloce. Sui social network viene spesso presentata come una soluzione semplice e immediata per eliminare i chili accumulati, soprattutto in vista dell’estate o dopo periodi di eccessi alimentari. In realtà, si tratta di un regime nutrizionale molto particolare che modifica profondamente il metabolismo e che non dovrebbe essere improvvisato.

Secondo gli specialisti, la dieta chetogenica non è adatta a tutti e richiede una valutazione medica prima di essere iniziata. Pur essendo utilizzata con successo in specifiche situazioni cliniche e in alcuni percorsi terapeutici, il suo impiego per il semplice dimagrimento deve essere attentamente monitorato, perché un uso scorretto può comportare effetti indesiderati e compromettere l’equilibrio nutrizionale dell’organismo.

Come funziona davvero la dieta chetogenica e perché fa perdere peso rapidamente

La caratteristica principale della dieta chetogenica è la drastica riduzione dei carboidrati a favore di un maggiore apporto di grassi e di una quota controllata di proteine. In questo modo il corpo, non disponendo della normale quantità di glucosio come fonte energetica, entra in uno stato chiamato chetosi, durante il quale produce i cosiddetti corpi chetonici utilizzando prevalentemente i grassi come carburante. È proprio questo cambiamento metabolico a favorire la perdita di peso nelle prime fasi della dieta.

Il dimagrimento iniziale, però, non dipende esclusivamente dalla riduzione della massa grassa. Nelle prime settimane una parte significativa del peso perso è legata anche alla diminuzione delle riserve di glicogeno e dei liquidi corporei. Per questo motivo i risultati possono apparire molto rapidi rispetto ad altri regimi alimentari. Gli esperti ricordano tuttavia che la velocità del calo ponderale non rappresenta necessariamente un indice di maggiore efficacia nel lungo periodo e che il mantenimento del peso raggiunto richiede comunque un cambiamento stabile delle abitudini alimentari e dello stile di vita.

I rischi meno conosciuti e quando è necessario il controllo dello specialista

Nonostante la crescente popolarità, la dieta chetogenica può provocare effetti collaterali soprattutto quando viene seguita senza supervisione. Durante la fase iniziale alcune persone possono avvertire stanchezza, mal di testa, irritabilità, nausea, difficoltà di concentrazione o crampi muscolari, sintomi spesso collegati all’adattamento dell’organismo alla chetosi. Una dieta fortemente restrittiva può inoltre aumentare il rischio di carenze nutrizionali se non viene pianificata correttamente, motivo per cui è fondamentale evitare il fai da te.

Secondo gli specialisti, questo regime alimentare può essere controindicato in presenza di alcune patologie e richiede particolare attenzione nelle persone con malattie renali, epatiche o altre condizioni cliniche che necessitano di una gestione nutrizionale specifica. Inoltre, la dieta chetogenica non dovrebbe essere considerata una soluzione universale o una scorciatoia per dimagrire in poco tempo. Ogni percorso alimentare deve essere personalizzato in base allo stato di salute, agli obiettivi e alle caratteristiche della persona, privilegiando sempre un approccio equilibrato e sostenibile nel tempo piuttosto che interventi estremamente restrittivi destinati a essere abbandonati dopo poche settimane.