Detersivo fai da te, economico e portentoso: addio ai prodotti chimici per ottenere un bucato splendente

Può essere una valida soluzione per risparmiare. Ecco come realizzare un detersivo fai da te economico e portentoso.

Gli anni che stiamo vivendo non sono per nulla facili dal punto di vista economico e sociale. Anche fare la spesa ci costa molto di più e le rinunce non sono mai abbastanza. Tuttavia, possiamo adottare delle strategie per risparmiare, senza però dover rinunciare all’efficienza, soprattutto quando si tratta di pulizie e faccende domestiche.

In questo articolo, infatti, vogliamo spiegarti come realizzare un detersivo fai da te economico e portentoso. Potrai finalmente dire addio ai prodotti chimici del supermercato.

Realizza un detersivo fai da te

Molte volte non ci rendiamo conto che attuare metodi di risparmio può essere non solo vantaggioso dal punto di vista economico, ma anche in termini di efficienza e risultati. Quando si tratta di lavare il bucato è infatti sempre bene scegliere i migliori prodotti che possano garantirci un risultato soddisfacente. Ma se ti dicessimo che è possibile realizzare un detersivo fai da te in pochi passaggi, senza utilizzare prodotti chimici? Ti basteranno davvero pochi ingredienti per ottenere un meraviglioso risultato: ecco che cosa ti serve.

Per poter realizzare il detersivo fai da te ti serviranno i seguenti ingredienti:

2 litri di acqua ;

; 1 pezzo di sapone di Marsiglia ;

; 50gr di percarbonato di sodio ;

; 50gr di bicarbonato di sodio ;

; 20 gocce di olio essenziale.

Una volta raccolti tutti gli ingredienti possiamo iniziare immediatamente con la preparazione del detersivo fai da te. Inizia grattugiando il sapone di Marsiglia e mettilo in una pentola con dell’acqua. A questo punto scalda la miscela a fuoco medio-basso e mescola in maniera continuativa fino a quando il sapone si scioglierà completamente.

Dopo che questo si è definitivamente sciolto, aggiungi il bicarbonato di sodio e il percarbonato, continuando a mescolare fino a quando non otterrai una sostanza densa e liquida. Togli la pentola dal fuoco e lascia raffreddare. Successivamente aggiungi le gocce di olio essenziale che hai scelto, in modo da dare la fragranza desiderata al tuo detersivo. Infine travasa il liquido in contenitori ermetici, in modo da conservarlo al meglio.

Utilizza il tuo detersivo fai da te aggiungendo circa 60 o 80 ml di liquido direttamente nel cestello della lavatrice prima che il lavaggio venga avviato. Si tratta di una quantità considerata sufficiente per un lavaggio di un carico di biancheria di dimensioni medie. Il risultato sarà eccellente, mentre la spesa per poter realizzare il detersivo sarà davvero minima.