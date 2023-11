Depressione post partum, non solo mamme | Colpisce anche gli uomini: quali sono le cause e come prevenirla

La depressione post partum non colpisce solo le donne. Sempre più uomini si sentono smarriti dopo la nascita di un figlio.

Nel meraviglioso viaggio della maternità, c’è un capitolo spesso trascurato e silenzioso: la depressione post partum. Mentre molte nuove madri si trovano a condividere gioie e successi sui social media, dietro le quinte molte affrontano una lotta interna, spesso inascoltata e sottovalutata. La depressione post partum è una condizione che colpisce molte donne dopo il parto. Quello che non tutti sanno è che questa sensazione di vuoto può colpire anche gli uomini.

Nonostante la gioia che un nuovo bambino può portare, le madri possono sentirsi sopraffatte, ansiose e addirittura colpite da sentimenti di inadeguatezza. Uno degli aspetti più complicati di questa condizione è la sua natura silenziosa. Molte madri temono di esprimere i loro sentimenti, temendo il giudizio o la paura di essere considerate carenti nell’amore materno. Questo silenzio può ritardare la diagnosi e l’accesso al supporto necessario.

La depressione post partum negli uomini

Gli esperti sottolineano l’importanza di riconoscere i segni precoci della depressione post partum. Cambiamenti nell’umore, disturbi del sonno, stanchezza e una sensazione di isolamento possono essere indicatori cruciali. L’educazione sulla salute mentale post partum è fondamentale per rompere il tabù che circonda questa condizione.

La consapevolezza e il supporto sociale giocano un ruolo cruciale nel contrastare la depressione post partum. Le madri devono sentirsi libere di parlare apertamente dei loro sentimenti senza timore di giudizio. Inoltre, i partner e i familiari possono svolgere un ruolo determinante nel fornire un ambiente di supporto e comprensione.

Una condizione che, però, può colpire anche gli uomini. Un tema che per tanto tempo è stato poco investigato, ma che adesso gli esperti stanno analizzando con sempre maggiore intensità. La depressione post-partum paterna potrebbe essere correlata a cambiamenti nei livelli di testosterone dell’uomo. Altri studiosi ritengono che sia dovuto a livelli più bassi di cortisolo, l’ormone che regola le risposte fisiologiche agli eventi stressanti.

Concentrandosi invece sulle questioni più prettamente comportamentali e meno biologiche, la mancanza di ricompense e gratificazioni nella genitorialità potrebbe contribuire allo sviluppo di una depressione post-partum nei padri. Ma la maggior parte dei padri riferisce una maggiore insoddisfazione nei rapporti di coppia, tra cui la mancanza di intimità, come causa per la depressione post partum.

Professionisti della salute mentale sono in prima linea nel fornire assistenza alle madri e ai padri che affrontano la depressione post partum. Terapie, sostegno psicologico e, in alcuni casi, farmaci possono essere parte integrante di un percorso di recupero. La consapevolezza e l’accesso a tali risorse sono essenziali per garantire che nessun genitore si senta solo in un momento delicato come quello della crescita dei propri figli.