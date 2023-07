Depilazione viso per le donne, la nuova tendenza: di che si tratta e quali sono i benefici?

La depilazione viso viene scelta da molte donne, e pare stia diventando un’importante alternativa alla ceretta: tutto sulla nuova tendenza

La rimozione dei peli è una scelta adottata da molte donne, soprattutto per chi preferisce la sensazione di pelle liscia al tatto. Ovviamente c’è chi preferisce evitare di depilare questa zona del viso, ma questa nuova “tendenza” sembra iniziare a spopolare un po’ ovunque. Per coloro che decidono di rimuovere i peli, le soluzioni ad oggi sono tantissime, così come gli strumenti da utilizzare per farlo. Tra questi ci sono la famosa depilazione con ceretta, filo, sikepil, rasoio, crema depilatoria. Cosa sapere per quanto riguarda il volto?

Tra le varie modalità, negli ultimi mesi si è sentito parlare spesso dell’epilazione al viso, che mette da parte l’eliminazione del pelo alla radice come fanno la ceretta, il filo orientale, il sikepill, il laser. Questa pratica è diffusissima, ma quali sono benefici ed effetti?

La depilazione viso come nuova tendenza. Ecco di cosa si tratta

C’è chi esegue la depilazione sul corpo da sempre, ma c’è anche chi non l’ha mai provata sul viso. Eppure, quest’anno, sembra essere diventata un vero trend. La depilazione è un tipo di rimozione dei peli che avviene in via temporanea, a differenza dell’epilazione che invece è più duratura o definitiva. Quest’anno, per tutte coloro che amano avere la pelle liscia priva di peli, pare che sia di moda trattare anche il viso, con una tecnica definita dermaplaning.

Il dermaplaning è un trattamento che aiuta a rimuovere non solo la peluria del viso, ma anche cellule morte e altre impurità, rendendo la pelle morbida e setosa. Avere della peluria sul viso è normalissimo anche per le donne, nonostante questo possa dare fastidio ad alcune di noi. A volte può trattarsi di una peluria molto sottile, altre volte più evidente, che può presentarsi soprattutto sotto il mento, nella parte della mascella o sopra il labbro superiore. L’origine di questi peli superflui molto evidenti può essere genetica o ormonale.

La depilazione sul viso in tendenza che sta spopolando, non riguarda tanto l’utilizzo della ceretta, quanto quella che viene eseguita utilizzando un particolare rasoio. Solitamente sono consigliati rasoi high-tech studiati appositamente per essere utilizzati sul viso, che rispetto a un rasoio normale risultano più delicati, sottili e più piccoli. Per coloro che pensano che questo tipo di rasoi possano far crescere più peli e peggio di prima, non è così: non altereranno in alcun modo la crescita dei peli presenti.

La depilazione dovrà essere eseguita su pelle asciutta, senza andare contro pelo, muovendo la lametta sempre verso il basso, di zona in zona. Subito dopo, è bene utilizzare creme idratanti o oli post depilazione, evitare tutte quelle creme con alcool o altri agenti irritanti, compreso il profumo e i sieri per il viso.

Nonostante sia una pratica in tendenza e che pare donare un aspetto splendido alla pelle, il dermaplaning può comportare qualche piccolo svantaggio. Potrebbe causare irritazioni, arrossamento e peli incarniti. Non causerà però la crescita di peli più grossi e folti effetto barba o alone grigio.