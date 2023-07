Decolorazione, cosa sapere prima di sottoporvisi: come funziona e cosa accade ai capelli

La decolorazione dei capelli è una pratica molto diffusa tra chi desidera ottenere un look biondo o schiarire i capelli, ma attenzione.

Tuttavia, prima di sottoporvi a questo trattamento, è importante essere consapevoli di alcune informazioni fondamentali. La decolorazione dei capelli funziona attraverso l’utilizzo di sostanze chimiche che rimuovono i pigmenti naturali presenti nei capelli.

Questo processo permette ai nuovi pigmenti di colore applicati successivamente di aderire al capello in modo più efficace e duraturo. La decolorazione è un processo che può alterare notevolmente la struttura dei capelli, pertanto è fondamentale che venga eseguita da un professionista.

Decolorazione dei capelli, quali sono i rischi

Decidere di affidarsi ad un professionista per la decolorazione dei capelli comporta numerosi vantaggi. Innanzitutto, un esperto in questo campo sarà in grado di valutare la vostra tipologia di capelli e determinare il metodo più indicato per ottenere il risultato desiderato senza danneggiarli eccessivamente. Inoltre, il parrucchiere avrà a disposizione prodotti di alta qualità e strumenti specifici per proteggere i capelli durante il processo di decolorazione.

Il principale rischio associato alla decolorazione dei capelli è il danneggiamento della fibra capillare. I capelli possono diventare fragili, secchi e sfibrati a causa dell’azione aggressiva dei prodotti chimici utilizzati. È quindi fondamentale prestare molta attenzione e nutrire i capelli adeguatamente dopo la decolorazione. L’applicazione di maschere idratanti, oli nutritivi e prodotti specifici per capelli trattati chimicamente aiuta a riparare i danni e a mantenere i capelli sani e luminosi.

Per quanto riguarda i capelli schiariti con la decolorazione, è importante prestare attenzione alla cura e alla pulizia quotidiana. Evitate di sottoporre i vostri capelli a ulteriori trattamenti aggressivi, come la permanente o la stiratura chimica, poiché potrebbero dannegiare ulteriormente i capelli già debilitati dalla decolorazione. Utilizzate prodotti specifici per capelli trattati chimicamente e limitate l’utilizzo di strumenti termici come piastre e arricciacapelli, che possono danneggiare ulteriormente i capelli.

Inoltre, è importante evitare l’esposizione eccessiva ai raggi UV, che possono sbiadire il colore e rendere i capelli più vulnerabili ai danni. Utilizzate prodotti per capelli con protezione solare e indossate un cappello o un foulard quando vi trovate sotto il sole per proteggere i capelli.

Se avete i capelli tinti e volete effettuare una decolorazione, è fondamentale fare attenzione alle condizioni dei vostri capelli. Il colore presente sulle lunghezze e sulle punte potrebbe subire una variazione di tonalità durante la decolorazione, quindi è importante consultare un professionista per ottenere un risultato uniforme.

Per quanto riguarda i capelli neri, occorre essere consapevoli che richiederanno un processo di decolorazione più lungo e intensivo rispetto ad altri colori di capelli. La decolorazione sui capelli neri può richiedere più di una seduta e potrebbe essere necessario un trattamento di tonalizzazione per eliminare eventuali riflessi indesiderati.