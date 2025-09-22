Dal mare in padella | ricetta lampo con tutto il gusto del sud

Pesce spada in padella: ricetta lampo con tutto il gusto del sud, è così che ho conquistato tutti e non fanno che chiedermi la ricetta! Il bello di questa ricetta? È semplice da morire ma sembra un piatto da ristorante sul mare. Il pesce spada in padella si prepara in un attimo e porta a tavola quei profumi mediterranei che sono sempre un successo. Fidati, non serve altro che una padella e pochi ingredienti ma quasi mentre lo gusti, ti sembrerà di stare in vacanza! Il segreto sta nella marinatura, che serve a rendere ancora più tenero il pesce spada. Parliamo di solo limone, olio buono e prezzemolo fresco e credimi darà anche un profumo e un sapore alla carne …

Pesce spada in padella: ricetta lampo con tutto il gusto del sud, è così che ho conquistato tutti e non fanno che chiedermi la ricetta!

Il bello di questa ricetta? È semplice da morire ma sembra un piatto da ristorante sul mare. Il pesce spada in padella si prepara in un attimo e porta a tavola quei profumi mediterranei che sono sempre un successo. Fidati, non serve altro che una padella e pochi ingredienti ma quasi mentre lo gusti, ti sembrerà di stare in vacanza!

Il segreto sta nella marinatura, che serve a rendere ancora più tenero il pesce spada. Parliamo di solo limone, olio buono e prezzemolo fresco e credimi darà anche un profumo e un sapore alla carne davvero incredibili! In padella, poi, diventa dorato fuori e succoso dentro, così ad ogni morso ti viene solo voglia di farne un altro!

Pesce spada in padella: per una veloce cenetta che profuma di mare!

Allora dai, non perdiamo tempo, prepara gli ingredienti, affetta l’aglio e scalda la padella, stasera ti faccio preparare un pesce spada in padella che conquisterà chiunque. Allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempi di riposo: 1 ora

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per il Pesce spada in padella

Per 4 persone

1 kg di pesce spada

2 spicchi di aglio tritati

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la marinatura

80 ml di succo di limone

1 ciuffo di prezzemolo fresco

Sale q.b.

Pepe q.b.

60 ml di olio extravergine d’oliva

Come si prepara il Pesce spada in padella