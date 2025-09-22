Dal mare in padella | ricetta lampo con tutto il gusto del sud

Pesce spada in padella: ricetta lampo con tutto il gusto del sud, è così che ho conquistato tutti e non fanno che chiedermi la ricetta!
Il bello di questa ricetta? È semplice da morire ma sembra un piatto da ristorante sul mare. Il pesce spada in padella si prepara in un attimo e porta a tavola quei profumi mediterranei che sono sempre un successo. Fidati, non serve altro che una padella e pochi ingredienti ma quasi mentre lo gusti, ti sembrerà di stare in vacanza!
Il segreto sta nella marinatura, che serve a rendere ancora più tenero il pesce spada. Parliamo di solo limone, olio buono e prezzemolo fresco e credimi darà anche un profumo e un sapore alla carne davvero incredibili! In padella, poi, diventa dorato fuori e succoso dentro, così ad ogni morso ti viene solo voglia di farne un altro!
Pesce spada in padella: per una veloce cenetta che profuma di mare!
Allora dai, non perdiamo tempo, prepara gli ingredienti, affetta l’aglio e scalda la padella, stasera ti faccio preparare un pesce spada in padella che conquisterà chiunque. Allaccia il grembiule e iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempi di riposo: 1 ora
Tempo di cottura: 10 minuti
Ingredienti per il Pesce spada in padella
Per 4 persone
- 1 kg di pesce spada
- 2 spicchi di aglio tritati
Olio extravergine d’oliva q.b.
Per la marinatura
- 80 ml di succo di limone
- 1 ciuffo di prezzemolo fresco
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 60 ml di olio extravergine d’oliva
Come si prepara il Pesce spada in padella
- Inizia preparando la marinatura, quindi mescola in una ciotola succo di limone, olio, sale, pepe e prezzemolo tritato. Sistema le fette di pesce spada nella marinata, copri e lascia riposare per circa un’ora. In questo modo la carne assorbe tutti i sapori e diventa ancora più tenera.
- Trascorso il tempo, scalda una padella larga con un po’ di olio e l’aglio tritato. Quando inizia a sfrigolare, sistema il pesce spada e fallo cuocere 4-5 minuti per lato, senza muoverlo troppo. Deve dorarsi bene fuori ma restare succoso dentro.
- Servilo subito, con il suo fondo profumato e magari qualche fettina di limone fresco, ed ecco pronto il tuo pesce spada in padella, semplice, veloce e con tutto il gusto del sud. Fidati, sparirà in un attimo e se ami piatti mediterranei così leggeri e saporiti, prova anche il salmone al forno, che è un’altra ricetta che profuma di mare e conquista tutti. Buon appetito!