Dal mare in padella | ricetta lampo con tutto il gusto del sud

Pesce spada in padella: ricetta lampo con tutto il gusto del sud, è così che ho conquistato tutti e non fanno che chiedermi la ricetta! Il bello di questa ricetta? È semplice da morire ma sembra un piatto da ristorante sul mare. Il pesce spada in padella si prepara in un attimo e porta a tavola quei profumi mediterranei che sono sempre un successo. Fidati, non serve altro che una padella e pochi ingredienti ma quasi mentre lo gusti, ti sembrerà di stare in vacanza! Il segreto sta nella marinatura, che serve a rendere ancora più tenero il pesce spada. Parliamo di solo limone, olio buono e prezzemolo fresco e credimi darà anche un profumo e un sapore alla carne …

Pesce spada in padella: ricetta lampo con tutto il gusto del sud, è così che ho conquistato tutti e non fanno che chiedermi la ricetta!

Il bello di questa ricetta? È semplice da morire ma sembra un piatto da ristorante sul mare. Il pesce spada in padella si prepara in un attimo e porta a tavola quei profumi mediterranei che sono sempre un successo. Fidati, non serve altro che una padella e pochi ingredienti ma quasi mentre lo gusti, ti sembrerà di stare in vacanza!

Il segreto sta nella marinatura, che serve a rendere ancora più tenero il pesce spada. Parliamo di solo limone, olio buono e prezzemolo fresco e credimi darà anche un profumo e un sapore alla carne davvero incredibili! In padella, poi, diventa dorato fuori e succoso dentro, così ad ogni morso ti viene solo voglia di farne un altro!

Pesce spada in padella: per una veloce cenetta che profuma di mare!

Allora dai, non perdiamo tempo, prepara gli ingredienti, affetta l’aglio e scalda la padella, stasera ti faccio preparare un pesce spada in padella che conquisterà chiunque. Allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempi di riposo: 1 ora
Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per il Pesce spada in padella

Per 4 persone

  • 1 kg di pesce spada
  • 2 spicchi di aglio tritati
    Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la marinatura

  • 80 ml di succo di limone
  • 1 ciuffo di prezzemolo fresco
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.
  • 60 ml di olio extravergine d’oliva

Come si prepara il Pesce spada in padella

  1. Inizia preparando la marinatura, quindi mescola in una ciotola succo di limone, olio, sale, pepe e prezzemolo tritato. Sistema le fette di pesce spada nella marinata, copri e lascia riposare per circa un’ora. In questo modo la carne assorbe tutti i sapori e diventa ancora più tenera.
  2. Trascorso il tempo, scalda una padella larga con un po’ di olio e l’aglio tritato. Quando inizia a sfrigolare, sistema il pesce spada e fallo cuocere 4-5 minuti per lato, senza muoverlo troppo. Deve dorarsi bene fuori ma restare succoso dentro.
  3. Servilo subito, con il suo fondo profumato e magari qualche fettina di limone fresco, ed ecco pronto il tuo pesce spada in padella, semplice, veloce e con tutto il gusto del sud. Fidati, sparirà in un attimo e se ami piatti mediterranei così leggeri e saporiti, prova anche il salmone al forno, che è un’altra ricetta che profuma di mare e conquista tutti. Buon appetito!
