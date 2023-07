Dai colori fluo al bianco, le manicure di tendenza per l’estate 2023: ce n’è per tutti i gusti

Quali sono le ultime tendenze in fatto di manicure? L’estate 2023 è pronta a stupire tutti con tanto colore e il ritorno di alcuni classici.

Le mani, si sa, sono un importantissimo biglietto da visita. Ecco perché è bene tenerle sempre curate e con le unghie a posto, sia per forma che per colore. Se nella stagione invernale hanno spopolato le unghie XXL e dalle decorazioni bizzarre, per l’estate vige la regola del “less is more”.

Perfette da sfoggiare sia al mare che in città, le unghie estive sono sempre molto affascinanti. Secondo quanto riportato da Fanpage, nei prossimi mesi è previsto un picco incredibile di unghie colorate sui toni fluo o pastello, ma si assisterà anche al grande ritorno di alcuni classici che non muoiono mai.

A fornire l’ispirazione è sempre il web, dove appaiono manicure iper colorate e raffinate, che fanno gola a moltissime donne. Da dove cominciare dunque? Dalla forma, ovviamente! Come già anticipato, la tendenza dell’estate 2023 dice addio alle unghie extra lunghe e dà il benvenuto a dimensioni più ridotte e forme naturali. Via libera quindi a lunghezze medie e a forme a mandorla, eleganti e facili da portare. E per quanto riguarda i colori?

Estate 2023, tutti i trend per una manicure perfetta

Per chi ama il colore, le scelte per la manicure estiva 2023 sono due: fluo o pastello. Impossibile resistere al fascino dei colori neon come il giallo, il verde o il fucsia, che donano colore anche al look più basico. Queste tonalità sono in grado di esaltare al massimo l’abbronzatura, anche quella più leggera, per un effetto super cool.

Al contrario, i colori pastello sono più delicati e maggiormente indicati a chi vuole un effetto più soft senza rinunciare a seguire le tendenze. Ma la manicure estiva di quest’anno vede protagonisti anche due grandi ritorni. Il primo è la french manicure, rivisitata in una versione decisamete più fresca e frizzante.

A fare da padrona è sempre la presenza di due colori ma, in questo caso, il solito bianco lascia spazio ai toni più frizzanti come il blu e il verde. Per le amanti del classico, invece, torna di gran moda la manicure rossa. Intramontabile e sempre elegante, questo colore si declina nelle nuance più particolari, perfette per i giorni caldi dell’estate.

Dal rosso fuoco a quello corallo, che vira verso l’arancione, l’effetto di classe è assicurato. Ultima, ma non per importanza, è la manicure bianca. Se negli ultimi mesi hanno spopolato i colori tenui e lattiginosi, nei prossimi mesi si assisterà ad un boom delle unghie bianco gesso, perfette per risaltare l’abbronzatura in modo elegante.