Da oggi in poi potrai uscire con i ‘capelli fatti di cuscino’: l’ultima tendenza hair che salva tutti i pigroni

Uscire di casa con i capelli “da cuscino”? È proprio questa la nuova tendenza che si sta affermando: di cosa si tratta e come si fa.

Capelli come se vi fosse appena alzate dal letto? I cosiddetti capelli da cuscino per uscire e affrontare una nuova giornata? Ebbene se pur dovesse sembrare un tantino eccessivo, è proprio questa l’ultima tendenza di bellezza che si sta affermando.

Vi sareste mai aspettati di seguire una tendenza così assurda? Ebbene sta spopolando sempre di più la mania di avere i capelli “fatti di cuscino”? Cosa sarà mai, ma soprattutto come fare per seguire la nuova moda? Ecco la rivelazione che vi stupirà.

Capelli fatti di cuscino: di cosa si tratta? Ecco la risposta

Tra le tendenze beati riguardanti i capelli, più diffuse del momento, soprattutto sui social più virali come Tik Tok, emerge quella dei capelli da cuscino. È un modo di tenere i capelli spettinati, ma ovviamente non proprio come sono quando ci si alza dal letto. Si tratterebbe più che altro di una versione chic dei capelli spettinati.

In termini più tecnici stiamo parlando dell’hangover hair ovvero di un modo di avere i capelli come se non si desse tanto peso al fatto di doverli sistemare. La nuova mania prende sicuramente spunto dal mondo dello spettacolo, proprio come ogni tendenza. Ad avere i capelli in questo modo è stata infatti Beyoncé per il brano ‘Flawless’ in cui l’artista si mostra con la capigliatura scompigliata. Ma come mai si afferma questa nuova mania?

Tutto sarebbe collegato sempre al concetto della bellezza femminile non legata alla perfezione. La donna, anche con i capelli spettinati, è bella e in questo modo diventa simbolo di indipendenza e sicurezza in se stesse, senza dover per forza seguire i canoni estetici e la ricerca della bellezza perfetta. A portare i capelli in questo modo quindi, per assecondare quella che alla fine è una tendenza, anche la top model Gigi Hadid si è presentata sulle passerelle con questa acconciatura. Passare ore davanti allo specchio viene quindi ritenuto un modo superficiale di passare il tempo mentre avere i capelli fuori posto indica minore attenzione ai canoni della bellezza.

Come creare l’hangover hair? Di fatto un controsenso, considerando che per avere i capelli spettinati in modo chic serve comunque uno spray volumizzante o una mousse per capelli leggermente umidi, e usare un diffusore. Tutto sommato quindi anche per chi non vuole perdere tempo questa acconciatura non è per nulla lasciata al caso!