Da Doc – Nelle tue mani approda su Netflix: la clamorosa svolta

Grandi novità per la serie televisiva Doc- nelle tue mani. Dopo il successo su Rai Uno, la fiction sbarca su Netflix.

Nella storia della televisione italiana, di prodotti a lunga serialità ce ne sono stati tanti. Le televisione di Stato ha sempre puntato su quelli che un tempo si chiamavano sceneggiati, ovvero serie televisive con diverse puntate, improntati su diversi argomenti. I tempi cambiano e le fiction hanno preso il posto dei vecchi sceneggiati. Negli ultimi anni sono tanti i titoli che hanno attirato l’attenzione del pubblico, con vicende intriganti e ricche di emozioni. Fra queste vi è senz’altro Doc- nelle tue mani.

Luca Argentero nei panni di un brillante primario è più credibile che mai. Sarà stato anche il suo fascino e il suo carisma ad alzare ancor di più il livello. Tratto da Meno dodici, libro autobiografico del medico Pierdante Piccioni, Doc-nelle tue mani narra la storia di Andrea Fanti, un primario molto in gamba ma con scarsa empatia. Fanti, tuttavia, non è sempre stato un uomo chiuso e distaccato, difatti il cambiamento del suo carattere è dovuto ad un grande dolore del suo passato.

La star di Doc- nelle tue mani arriva su Netflix

Un episodio drammatico che lo coinvolgerà in prima persona gli causerà un breve coma. Al suo risveglio Andrea sembrerà essere tornato indietro di più di dieci anni, dimenticando l’ultimo decennio di vita. Una storia di amnesia che porterà l’uomo a perdere la memoria ma recuperare lo spirito altruista ed empatico di un tempo. La prima stagione si è rivelata un vero successo, tanto da spingere i vertici Rai a confermarne prima una seconda e poi una terza. Nel cast compare anche Pier Paolo Spollon, star delle fiction che a breve sarà protagonista di un nuovo prodotto di successo.

La Rai ha sempre prodotto serie di notevole qualità, con cast di altissimo livello e sceneggiature interessanti. Certo non tutti i titoli hanno attirato lo stesso numero di telespettatori, risultando meno seguite di altre. Tuttavia la maggior parte delle fiction targate Rai tendono ad incassare ascolti e plausi. I generi spaziano dal drammatico, al medical drama al poliziesco sino alle commedie. L’arrivo di Netflix, però, ha cambiato il mercato del cinema e della produzione seriale.

Grazie alla famosa piattaforma americana vengono diffuse serie di grande successo ma anche film. Dunque è aumentata la concorrenza, nonostante i prodotti della televisione di Stato restino sempre di grande qualità. Difatti fra Netflix e la Rai c’è sempre una sorta di scambio. Molte fiction prodotte dalla Rai sbarcano poi sulla nota piattaforma. Vanno citate Mare fuori, Un professore, Vostro onore, Cuori, Braccialetti rossi, Don Matteo, Blanca, serie di maggiori successo prodotte da Rai Uno e Rai Due.

Pier Paolo Spollon, noto attore reduce dal successo di Blanca, sarà presto protagonista di una nuova serie diffusa proprio da Netflix. Dopo essere uscito di scena dalla fiction con Maria Chiara Giannetta e prima di rimettere il camice del dottor Bonvegna, Spollon apparirà in Odio il Natale 2, serie con Pilar Fogliati. Si tratta del riadattamento italiano della serie norvegese “Natale con uno sconosciuto” e narra le vicende di Gianna, un’infermiera alla ricerca di un fidanzato finto da presentare in famiglia in occasione delle imminenti festività natalizie. Netflix ha reso noto che la seconda stagione di Odio il Natale sarà disponibile a partire dal 7 dicembre.