Croccantissime senza frittura | queste patate al forno fanno impazzire

Patate croccanti senza frittura: a casa mia non vogliono altro, croccantissime ma senza olio, fanno davvero impazzire tutti te lo dico!
Ti confesso una cosa, non friggo più patate! No però, alla croccantezza non ho mica rinunciato ho solo trovato un’alternativa pazzesca! Ecco perché ho deciso di svelarti il mio segreto: prepareremo insieme delle patate croccanti senza frittura favolose! Pensa che a casa mia sono diventate un must e appena le porto in tavola non faccio in tempo a poggiare la teglia che già qualcuno le sta rubando, ti ho detto tutto! Sono così dorate e profumate che mettono tutti d’accordo, dai grandi ai bambini e la cosa più bella e che nonostante la piacevole croccantezza, sono decisamente più leggere, merito della cottura in forno, piuttosto che in olio bollente.
Non servono mille ingredienti né tecniche complicate tranquilla, solo patate, qualche spezia, un filo di olio e via. Croccanti fuori, morbide dentro, con quell’aroma di rosmarino e timo che ti conquista al primo morso. E credimi, quando ti accorgi che sono così buone senza frittura, ti viene voglia di farle ogni giorno.
Patate croccanti senza frittura: risultato spettacolare senza puzza e olio ovunque!
Insomma, queste patate sono la ricetta giusta per salvarti pranzi e cene. Le abbini a tutto, dalla carne, al pesce, o ad altre verdure, ma sono talmente golose che le puoi anche servire da sole, con una salsa accanto, per gustarle guardando al tuo film preferito. Che dici, le facciamo insieme? Dai, allaccia il grembiule, prepara le patate e accendi il forno che iniziamo subito!
Tempo di preparazione: 20-25 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti in forno preriscaldato ventilato a 220 gradi
Ingredienti per le Patate croccanti senza frittura
Per 4 persone
- 800 g di patate
- Aglio tritato fresco o secco q.b.
- Sale q.b.
- Rosmarino q.b.
- Pepe q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Timo q.b.
Come si preparano le Patate croccanti senza frittura
- Inizia accendendo il forno e impostalo a 220 gradi in modalità ventilato, mentre prepari le patate. Prendi poi le patate, sciacquale bene e togli la buccia, ma se preferisci, puoi anche lasciarla, così proverai anche la variante rustica, che pure è molto croccante.
- Taglia poi le patate in pezzi simili a spicchi, cubetti o fiammiferi, l’importante è che siano più o meno della stessa misura, così cuociono in maniera uniforme. Passiamo poi al trucco della bollitura.
- Porta a bollore quindi, una pentola di acqua salata e butta dentro le patate per 7-8 minuti, giusto il tempo di farle ammorbidire e non completamente cotte. Scolale bene quindi e falle asciugare, meglio su un ripiano stando attenta a non farle sovrapporre.
- Metti poi le patate raffreddate in una ciotola capiente, aggiungi olio extravergine, sale, pepe, aglio, rosmarino e timo. Mescola con le mani per distribuire tutto in modo uniforme, dopodiché, un altro trucco!
- Questo è davvero il passaggio che fa la differenza, quindi seguimi attentamente. Agita le patate nella ciotola o dentro lo scolapasta, così si scheggiano leggermente e ti garantisco che piccole crepe diventeranno super croccanti in forno!
- Fodera con carta forno una teglia e distribuisci sopra le patate in un solo strato, senza ammassarle troppo. Più spazio hanno, più diventano dorate e croccanti.
- Cuocile in forno per circa 30 minuti, girandole a metà cottura e vedrai che piano piano diventeranno dorate e irresistibili. Terminata la cottura, sfornale e lasciale giusto intiepidire un paio di minuti e porta in tavola. Già l’odore ti farà venire fame! Ed eccole qui, le patate croccanti senza frittura, super leggere, dorate e talmente buone che te lo dico, anche a casa tua non vorranno altro. Se ami piatti irresistibili e semplici come questo, prova anche le melanzane gratinate al forno e t’innamorerai anche della loro leggerezza e bontà piacevolmente croccante. Buon appetito!