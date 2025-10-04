Croccantissime senza frittura | queste patate al forno fanno impazzire

Patate croccanti senza frittura: a casa mia non vogliono altro, croccantissime ma senza olio, fanno davvero impazzire tutti te lo dico!

Ti confesso una cosa, non friggo più patate! No però, alla croccantezza non ho mica rinunciato ho solo trovato un’alternativa pazzesca! Ecco perché ho deciso di svelarti il mio segreto: prepareremo insieme delle patate croccanti senza frittura favolose! Pensa che a casa mia sono diventate un must e appena le porto in tavola non faccio in tempo a poggiare la teglia che già qualcuno le sta rubando, ti ho detto tutto! Sono così dorate e profumate che mettono tutti d’accordo, dai grandi ai bambini e la cosa più bella e che nonostante la piacevole croccantezza, sono decisamente più leggere, merito della cottura in forno, piuttosto che in olio bollente.

Non servono mille ingredienti né tecniche complicate tranquilla, solo patate, qualche spezia, un filo di olio e via. Croccanti fuori, morbide dentro, con quell’aroma di rosmarino e timo che ti conquista al primo morso. E credimi, quando ti accorgi che sono così buone senza frittura, ti viene voglia di farle ogni giorno.

Patate croccanti senza frittura: risultato spettacolare senza puzza e olio ovunque!

Insomma, queste patate sono la ricetta giusta per salvarti pranzi e cene. Le abbini a tutto, dalla carne, al pesce, o ad altre verdure, ma sono talmente golose che le puoi anche servire da sole, con una salsa accanto, per gustarle guardando al tuo film preferito. Che dici, le facciamo insieme? Dai, allaccia il grembiule, prepara le patate e accendi il forno che iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 20-25 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti in forno preriscaldato ventilato a 220 gradi

Ingredienti per le Patate croccanti senza frittura

Per 4 persone

800 g di patate

Aglio tritato fresco o secco q.b.

Sale q.b.

Rosmarino q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Timo q.b.

Come si preparano le Patate croccanti senza frittura