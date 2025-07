Cristina rompe il silenzio su Gianmarco, “Sono triste”… ma non è come sembra

Le trasmissioni autunnali di Maria De Filippi sono in pausa ma gli appassionati possono consolarsi con l’appuntamento più atteso dell’estate. Temptation Island è appena iniziato ma è già un successo, con la puntata di apertura che ha superato il 27% di share, risultando la più vista di sempre tra i debutti. E c’è già chi ha individuato nel tentatore Flavio il possibile nuovo tronista.

Per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti di Uomini e Donne bisognerà attendere almeno fine agosto, quando si terranno le prime registrazioni della nuova stagione. Nel frattempo, però, non si fermano le chiacchiere circa l’ultima coppia nata nel dating show di Canale 5, quella formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Le parole dell’ex corteggiatrice non sono passate inosservate.

Uomini e Donne, le parole di Cristina Ferrara su Gianmarco Steri: cosa succede tra loro?

Circa due mesi fa Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne. Il barbiere romano ha scelto lei dopo il percorso sul trono, preferendola alla ‘rivale’ Nadia Di Diodato. Nelle ultime settimane, però, le voci circa una presunta crisi si sono diffuse a macchia d’olio sul web: tra i due ex protagonisti del trono classico è vero amore? Ecco cosa ha risposto Cristina.

Nelle scorse ore, Gianmarco ha condiviso sul suo canale Instagram un carosello contenente diversi scatti in compagnia di Cristina. Foto e video che risalgono agli ultimi giorni, che la coppia ha trascorso insieme dopo un breve periodo di ‘separazione’. A colpire i fan, oltre alle immagini, sono state anche la parole della Ferrara, che non ha esitato a replicare a diversi commenti apparsi sotto al post.

Con grande ironia, Cristina ha così risposto a chi ha dichiarato di non vederla felice: “No infatti sono triste”, con tanto di risata in allegato. Ancora, l’ex corteggiatrice ha replicato anche all’accusa di un utente che l’ha definita interessata ad altro e non sincera come Gianmarco: “Se lo dici tu…”. Poche parole, ma che hanno chiarito ampiamente la situazione e messo a tacere un bel po’ di indiscrezioni circa una presunta rottura.

Nonostante i rumors, Gianmarco e Cristina continuano a viversi la loro storia a telecamere spente. Li rivedremo nella casa del Grande Fratello? Secondo alcune indiscrezioni, Steri sarebbe tra i possibili nuovi concorrenti del reality di Canale 5 ma, almeno per il momento, l’ex tronista non ha né confermato né smentito le voci.