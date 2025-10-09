Cremoso da sogno | è questo il segreto del risotto più chic d’Italia, risultato WOW!

Risotto allo zafferano: vuoi scoprire il segreto del piatto più chic d’Italia? allora preparalo con me per un risultato WOW garantito, il risultato un sogno cremoso!

Cos’è il risotto allo zafferano? È uno di quei piatti che, anche se lo prepari mille volte, ogni volta riesce a sorprendere. Sarà il colore dorato, quel profumo che si sente per tutta la casa o la cremosità che ha ma credimi conquista al primo cucchiaio. È un piatto elegante, si, ma semplice da realizzare, in pratica quella ricetta jolly da tenere sempre a mente quando vuoi fare bella figura in pochi minuti o semplicemente quando hai poco tempo e tanta voglia di buono.

Per fare un buon risotto allo zafferano non devi nemmeno essere uno chef, ti basteranno infatti pochi passaggi seguiti attentamente e il gioco è fatto. Non ti dico il risultato, solo il profumo e il sapore dello zafferano trasformeranno del semplice riso in un piatto da sogno e non esagero. Incredibile come con pochi ingredienti e un po’ di pazienza, puoi portare in tavola qualcosa che sembra uscito da un ristorante di Milano, ma fatto con le tue mani.

Risotto allo zafferano: tanto semplice quanto irresistibile!

Allora, che dici? Ti va di consolarti con un risotto che ti fa sentire come in un famoso ristorante di Milano? Prepara il mestolo, accendi il fornello e allaccia il grembiule, perché oggi prepariamo insieme il risotto allo zafferano più chic e cremoso che ci sia. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per il Risotto allo zafferano

Per 4 persone

350 g di riso carnaroli

1 bustina di zafferano

1 l circa di brodo vegetale

1 cipolla

1/2 bicchiere di vino bianco secco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Come si prepara il Risotto allo zafferano