Cous cous da portare in spiaggia, la versione estiva da provare subito

Fresco, colorato e ricco di sapore, il cous cous estivo è il piatto perfetto da preparare in anticipo e gustare sotto l’ombrellone, durante un picnic o per un pranzo leggero nelle giornate più calde. Quando le temperature salgono, cresce anche la voglia di portare in tavola ricette pratiche e veloci. Il cous cous estivo risponde perfettamente a questa esigenza grazie alla sua straordinaria versatilità. Si prepara in poco tempo, può essere personalizzato con gli ingredienti di stagione e, soprattutto, mantiene tutta la sua bontà anche dopo diverse ore. Per questo motivo è una delle preparazioni più apprezzate da chi cerca un pranzo completo da portare in spiaggia, in ufficio o durante una gita fuori porta. La combinazione di verdure fresche, …

Fresco, colorato e ricco di sapore, il cous cous estivo è il piatto perfetto da preparare in anticipo e gustare sotto l’ombrellone, durante un picnic o per un pranzo leggero nelle giornate più calde.

Quando le temperature salgono, cresce anche la voglia di portare in tavola ricette pratiche e veloci. Il cous cous estivo risponde perfettamente a questa esigenza grazie alla sua straordinaria versatilità. Si prepara in poco tempo, può essere personalizzato con gli ingredienti di stagione e, soprattutto, mantiene tutta la sua bontà anche dopo diverse ore. Per questo motivo è una delle preparazioni più apprezzate da chi cerca un pranzo completo da portare in spiaggia, in ufficio o durante una gita fuori porta.

La combinazione di verdure fresche, pomodorini, mozzarella e basilico rende questo piatto leggero ma allo stesso tempo nutriente. Il cous cous assorbe tutti i profumi del condimento e, dopo un breve riposo in frigorifero, diventa ancora più gustoso. Il risultato è una ricetta equilibrata, semplice da trasportare e ideale per essere servita fredda, senza bisogno di essere riscaldata.

Ingredienti della ricetta

250 g di cous cous precotto.

250 ml di acqua calda.

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

200 g di pomodorini.

1 cetriolo.

1 peperone giallo o rosso.

200 g di mozzarella ben scolata.

Mais dolce già cotto q.b.

Qualche foglia di basilico fresco.

Sale q.b.

Pepe nero a piacere.

Succo di mezzo limone, facoltativo.

Procedimento passo passo della ricetta

Versare il cous cous in una ciotola capiente e aggiungere l’acqua calda leggermente salata.

Coprire e lasciare riposare per circa 5 minuti, finché il liquido sarà completamente assorbito.

Sgranare il cous cous con una forchetta e aggiungere un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Lavare accuratamente i pomodorini, il cetriolo e il peperone.

Tagliare i pomodorini a metà, il cetriolo a cubetti e il peperone a piccoli pezzi.

Scolare bene la mozzarella e ridurla a cubetti.

Unire al cous cous le verdure, la mozzarella e il mais dolce.

Condire con il restante olio extravergine d’oliva, sale, pepe e, se gradito, qualche goccia di succo di limone.

Aggiungere il basilico fresco spezzettato con le mani e mescolare delicatamente.

Lasciare riposare il cous cous in frigorifero per almeno 30 minuti, così da far amalgamare tutti i sapori.

Trasferire il piatto in un contenitore ermetico e conservarlo al fresco fino al momento di gustarlo.

Il cous cous estivo è una soluzione pratica e gustosa per affrontare le giornate più calde senza rinunciare a un pranzo completo. Si prepara con largo anticipo, si trasporta facilmente e rimane saporito anche dopo diverse ore, qualità che lo rendono ideale da portare in spiaggia o durante qualsiasi uscita estiva. Grazie alla freschezza delle verdure di stagione, alla morbidezza della mozzarella e al profumo del basilico, ogni boccone risulta leggero ma ricco di gusto. Una ricetta semplice, colorata e versatile che può essere arricchita con gli ingredienti preferiti e che diventerà facilmente uno dei piatti estivi più apprezzati da tutta la famiglia.