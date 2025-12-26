Cotechino in crosta per capodanno: l’idea elegante che porta fortuna a tavola

Un grande classico delle feste reinventato in chiave scenografica: il cotechino in crosta è perfetto per il cenone di Capodanno, perché unisce tradizione, gusto e quel tocco speciale che fa subito occasione importante.

Il cotechino è uno di quei piatti che a fine anno non può mancare, ma non sempre viene presentato in modo invitante. Avvolgerlo nella pasta sfoglia lo trasforma completamente: fuori croccante e dorato, dentro morbido e saporito. È una ricetta semplice, ma dall’effetto “wow”, ideale da servire come secondo o come piatto centrale da condividere.

Ingredienti

1 cotechino precotto

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

1 uovo

Pepe nero q.b.

Senape o mostarda (facoltativa)

Preparazione

Cotechino in crosta – Ricette di PourFemme.it

Inizia cuocendo il cotechino seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Una volta pronto, scolalo con attenzione e lascialo raffreddare completamente. Questo passaggio è fondamentale per evitare che la sfoglia si inumidisca troppo. Quando il cotechino è freddo, elimina l’involucro esterno e asciugalo delicatamente con carta da cucina. Se ti piace, puoi spennellarlo leggermente con un velo di senape o mostarda: non è obbligatorio, ma aggiunge una nota aromatica molto piacevole. Srotola la pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta forno e posiziona il cotechino al centro. Avvolgilo completamente, sigillando bene i bordi e ripiegando le estremità come se fosse un pacchetto. Spennella tutta la superficie con l’uovo sbattuto e, se vuoi, aggiungi una leggera spolverata di pepe nero. Puoi anche incidere delicatamente la sfoglia con un coltello per creare un effetto decorativo. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30–35 minuti, o finché la superficie non risulta ben dorata e croccante. Una volta sfornato, lascia riposare il cotechino in crosta per qualche minuto prima di tagliarlo a fette, così la sfoglia rimane compatta e la fetta risulta perfetta.

Consigli per servirlo a capodanno

Il cotechino in crosta è perfetto accompagnato da lenticchie, per non rinunciare al simbolo di buon auspicio tipico del Capodanno. Servilo già affettato su un piatto da portata oppure portalo in tavola intero e taglialo al momento: l’interno morbido che incontra la crosta dorata fa sempre la sua figura.

È una ricetta che puoi preparare in anticipo e infornare all’ultimo momento, così da goderti la serata senza stress e con un piatto che mette tutti d’accordo.