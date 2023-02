Vestiti di Carnevale per bambini: tantissime idee per il fai da te

I costumi di Carnevale fai da te per i bambini sono un’idea perfetta per chi ha molta fantasia e manualità e desidera anche risparmiare, creando delle maschere senza spendere soldi.

Tante le idee, dal classico e intramontabile Mickey Mouse o Minnie, facile da indossare e subito riconoscibile dai bambini, a costumi un più particolari. In occasione di questa festa è carino travestire i piccoli da animaletti, principesse e da tanti altri personaggi curiosi e divertenti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Di travestimenti di Carnevale per i più piccoli ce ne sono davvero tanti, maschere che si possono fare in casa. Con un po’ di fantasia è possibile realizzare dei bellissimi costumi di Carnevale per i vostri bambini utilizzando anche materiali riciclati e quindi economicissimi. Sia che siate abili o meno con il cucito potrete dare vita a dei dolcissimi costumi anche per i bambini più piccoli, da utilizzare per partecipare ad un party allegro o ad una parata coloratissima.

Costumi di Carnevale per neonati fai da te

Vestiti di Carnevale per bambini fai da te – Foto Pinterest/ Amber Whitcomb

Quando si parla di neonati, le idee sono tante e la possibilità di realizzare il costume da sole è allettante. Generalmente i costumi che si acquistano sono costosi ma soprattutto molto ingombranti.

Per creare dei costumi di carnevale per neonati fai da te, bastano pochi materiali e i suggerimenti giusti, e nell’arco di una mattinata sarà pronto un vestitino originalissimo. Tante le idee:

un angioletto o un diavoletto

una farfalla

i personaggi dei cartoni animati della Disney come Topolino, Biancaneve, Olaf, Winnie the Pooh

un volpino

un coniglietto

Si utilizza come base i vestiti che si hanno e si adattano con degli accessori per creare il costume scelto.

Costumi di Carnevale da principessa fai da te

Vestiti di Carnevale per bambini fai da te – Foto Pinterest/ etsy.com

Uno dei costumi più gettonato tra le bambine è senza dubbio la principessa, che sia Cenerentola, Rapunzel, Elsa o una qualsiasi principessa delle fiabe. Vestito ampi ed eleganti, belli ma semplici da realizzare. Per fare un abito da indossare durante una festa di carnevale non sono infatti necessarie doti da sarta, ma solo avere le informazioni giuste.

Dal vestito classico da principessa al modello a tutù, ma anche la coroncina fai da te e il cappello da principessa medievale, tutto può essere realizzato con utilizzando dei vestiti dove applicare con la colla a caldo del tulle o delle perline, in modo da rendere l’abito principesco.

Costumi di Carnevale da Spiderman fai da te

Vestiti di Carnevale per bambini fai da te – Foto Pinterest/ us.horror-shop.com

Si tratta di un costume classico e molto gettonato da parte dei bambini: Spiderman è ad oggi una delle maschere più richiesta da parte dei più piccoli. Realizzare il costume da spiderman fai da te non è semplice ma sia se si ha dimestichezza con la macchina da cucire, ma anche se non si è molto capaci, il risultato può essere soddisfacente.

Ma non è solo Spiderman il supereroe tanto richiesto dai bambini. Anche Superman, Batman o l’intramontabile Zorro, sono tra le maschere che tanto i bambini amano. Servirà reperire pantaloni e magliette dei giusti colori e fare qualche disegno che richiama il supereroe scelto. Quello che rende unico questi costumi è che sono facilmente indossabili sia da maschietti che da femminucce.

Costumi di Carnevale da Harry Potter fai da te

Vestiti di Carnevale per bambini fai da te – Foto Pinterest/ Megan Shull

Sia tra i bambini che fra gli adulti, il tema della magia è tra i più scelti. Il simbolo per eccellenza tra i piccoli è Harry Potter o Hermione Granger, anche se non passa mai di moda il Mago Merlino o un abito generico da mago o streghetta. Per realizzare il costume di carnevale fai da te si utilizzano materiali economici e facilmente reperibili, basta un semplice mantello o un cappello a punta e il gioco è fatto.

Costumi di Carnevale dei Barbapapà fai da te

Vestiti di Carnevale per bambini fai da te – Foto Pinterest/ Barbara Pirovano

Tutti i bambini amano i Barbapapà e l’idea di trasformarsi in uno di loro per Carnevale è senza dubbio stupendo. Personaggi gommosi con la singolare capacità di modellarsi mutando la propria forma per diventare tutto quello che si vuole, i Barbapapà sono amati sia dai grandi che dai piccini: che si tratti di Barbapapà o la dolcissima Barbamamma, oppure uno dei sette bambini: Barbottina la scienziata, Barbabella la vanitosa, Barbalalla la musicista, Barbaforte il forzuto, Barbabarba il pittore, Barbablù l’astronomo e Barbazoo che ama gli animali.

Di personaggi da realizzare ce ne sono diversi, quindi innanzitutto si sceglie quale è il Barbapapà che si vuole interpretare, poi utilizzando materiali di uso comune come le lenzuola, i grembiuli da cucina o i cartoncini colorati in poche semplici mosse si può realizzare il costume colorato e divertente.

Costumi di Carnevale per bambini: idee last minute

Vestiti di Carnevale per bambini fai da te – Foto Pinterest/ makeit-loveit.com

Se purtroppo non si ha avuto tempo per pensare ad un costume di Carnevale oppure quello scelto non è più adatto o disponibile, ci sono molte soluzioni last minute per dei costumi di Carnevale per bambini che siano facili e veloci da realizzare.

Dal vestito da pecorella fai da te a quello da coccinella, dal travestimento da emoji al travestimento da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Sono costumi realizzabili anche per chi non ha molta dimestichezza con le attività manuali e per chi cerca soluzioni facili ed economiche, basta usare la fantasia, ricercare materiale che è facilmente reperibile. un po’ di colla a caldo e il gioco è fatto