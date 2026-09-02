Costume da bagno: come riporlo nell’armadio dopo l’estate

Quando l’estate finisce, riporre il costume da bagno nel modo sbagliato può trasformarsi in una brutta sorpresa alla prima vacanza dell’anno successivo: elastici rovinati, tessuti induriti, cattivi odori e perfino muffa possono compromettere un capo ancora in ottime condizioni. Con l’arrivo di settembre, parei, teli, accessori da spiaggia e soprattutto costumi iniziano lentamente a lasciare spazio nell’armadio ai capi della nuova stagione. Prima di chiudere bikini e costumi interi in un cassetto per diversi mesi, però, vale la pena dedicare loro qualche attenzione. Conservare correttamente il costume da bagno dopo l’estate aiuta infatti a proteggere tessuto, colori ed elasticità, evitando di ritrovarlo deformato o deteriorato quando tornerà il momento di indossarlo. Il problema è che molti degli errori più comuni …

Quando l’estate finisce, riporre il costume da bagno nel modo sbagliato può trasformarsi in una brutta sorpresa alla prima vacanza dell’anno successivo: elastici rovinati, tessuti induriti, cattivi odori e perfino muffa possono compromettere un capo ancora in ottime condizioni.

Con l’arrivo di settembre, parei, teli, accessori da spiaggia e soprattutto costumi iniziano lentamente a lasciare spazio nell’armadio ai capi della nuova stagione. Prima di chiudere bikini e costumi interi in un cassetto per diversi mesi, però, vale la pena dedicare loro qualche attenzione. Conservare correttamente il costume da bagno dopo l’estate aiuta infatti a proteggere tessuto, colori ed elasticità, evitando di ritrovarlo deformato o deteriorato quando tornerà il momento di indossarlo.

Il problema è che molti degli errori più comuni avvengono proprio nell’ultimo passaggio della stagione. Un costume può essere stato trattato con cura per tutta l’estate e poi venire riposto ancora leggermente umido, chiuso nella plastica o sottoposto a un lavaggio troppo aggressivo. Sono piccoli gesti che, durante i lunghi mesi trascorsi nell’armadio, possono lasciare conseguenze evidenti. Lavaggio, asciugatura e conservazione del costume sono quindi tre passaggi strettamente collegati: trascurarne uno significa rischiare di compromettere il risultato finale.

Prima dell’armadio c’è un passaggio che può fare la differenza

La preparazione comincia dal lavaggio. Prima di mettere definitivamente via il costume è importante controllare le indicazioni presenti sull’etichetta, perché materiali e lavorazioni possono richiedere attenzioni differenti. In generale, per un trattamento delicato è preferibile evitare prodotti particolarmente aggressivi e sfregamenti energici. Il lavaggio a mano in acqua fredda, con un sapone neutro e movimenti delicati, permette di eliminare i residui accumulati durante l’utilizzo senza sottoporre inutilmente a stress fibre ed elastici. Un lavaggio delicato prima di riporre il costume riduce il rischio che residui di sale, cloro, creme e sporco rimangano a lungo sul tessuto.

Anche il momento dell’asciugatura richiede attenzione. Strizzare e torcere con forza il costume per eliminare rapidamente l’acqua può mettere sotto pressione le fibre elastiche e alterarne progressivamente la forma. Meglio lasciare che perda l’acqua senza deformarlo e farlo asciugare all’aria, evitando sia l’asciugatrice sia una prolungata esposizione alla luce diretta del sole. Il costume deve essere completamente asciutto prima di entrare nell’armadio, compresi eventuali inserti e imbottiture. Proprio queste ultime possono trattenere umidità anche quando la superficie sembra ormai asciutta. Se resta anche una piccola quantità d’acqua all’interno, i mesi trascorsi in un ambiente chiuso possono favorire la comparsa di odori sgradevoli e muffa.

Il contenitore più comodo può essere proprio quello da evitare

Una volta pulito e perfettamente asciutto, arriva il momento di decidere dove sistemare il costume. L’istinto potrebbe suggerire di inserirlo in una busta di plastica ben chiusa, magari pensando di proteggerlo meglio da polvere e sporco. È invece una soluzione da valutare con attenzione: i sacchetti di nylon e le confezioni ermetiche ostacolano la circolazione dell’aria e possono creare un ambiente poco adatto a una conservazione che deve durare diversi mesi. Per riporre i costumi da bagno nell’armadio sono preferibili contenitori o custodie in tessuto traspirante, capaci di proteggerli senza sigillarli completamente. Anche una semplice custodia realizzata con un vecchio lenzuolo pulito può svolgere questa funzione.

Conta anche il modo in cui il costume viene sistemato. È meglio evitare di schiacciarlo sotto pile pesanti di vestiti o di creare pieghe troppo marcate, soprattutto in presenza di coppe preformate, ferretti, decorazioni o imbottiture. Il capo può essere adagiato in un cassetto, in una scatola adatta oppure su un ripiano dell’armadio, lasciandogli lo spazio necessario per mantenere la propria forma. Un ambiente asciutto, pulito e con una buona circolazione dell’aria è la soluzione più indicata per conservare il costume durante l’inverno. Nei luoghi particolarmente soggetti all’umidità può inoltre essere utile collocare nello spazio di conservazione un sacchetto di gel di silice, facendo sempre attenzione a tenerlo lontano dalla portata di bambini e animali e a utilizzarlo secondo le indicazioni riportate sulla confezione.