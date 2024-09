Le costellazioni familiari: cosa sono e come possono aiutarti a vivere meglio

Probabilmente, avrai sentito parlare delle costellazioni familiari e ti starai chiedendo che cosa siano. Approccio innovativo che esplora le dinamiche personali e familiari, è un metodo che è nato dal lavoro del terapeuta tedesco Bert Hellinger.

Al centro ci sono, per l’appunto, le relazioni familiari. Scopriamo, nel dettaglio, cosa sono le costellazioni familiari e come possono aiutarti a vivere meglio.

Cosa sono le costellazioni familiari

Le costellazioni familiari riguardano le relazioni con la famiglia e le esperienze che abbiamo vissuto e che possono influenzare il nostro presente. Ciò può avvenire sia a livello comportamentale che emotivo. Si tratta, nello specifico, di una tecnica terapeutica che ha lo scopo di chiarire le dinamiche inconsce che ogni persona ha e che sono legate alla famiglia d’origine.

In poche parole, ognuno di noi può vivere momenti di angoscia, ansia o paura perché influenzato dal nucleo familiare, che non riguarda soltanto i parenti più vicini ma anche gli antenati. Questo senza un motivo apparente e a causa di esperienze negative vissute in famiglia nel tempo. Si tratta di comportamenti anche inconsapevoli, che possono influire sul nostro benessere e sulla vita quotidiana.

Come può aiutarti questa tecnica di terapia

Le costellazioni familiari hanno, quindi, l’obiettivo di far prendere coscienza alla persona in questione circa i problemi che derivano dal nucleo della sua famiglia, portando alla luce ingiustizie, traumi ed eventi dolorosi che i nostri antenati hanno vissuto. Una volta compreso questo, è possibile risolvere. Come detto, a mettere a punto questa tecnica è stato – negli anni Ottanta – lo psicologo Bert Hellinger. Secondo quest’ultimo, la nostra vita è condizionata da ciò che hanno vissuto i membri della nostra famiglia nel passato.

Ciò si rispecchierebbe anche in malattie e morti e tutto collegato all’albero genealogico. Quei traumi – pensiamo a incidenti, lutti prematuri, aborti e via dicendo – vanno portati alla luce, affrontati e risolti. Come funziona, quindi? Come una sorta di terapia di coppia, si inizia analizzando la storia genealogica per comprendere cosa potrebbe essere stato “tramandato” inconsciamente ai discendenti.

La costellazione familiare si svolge in gruppo; gruppo in cui i partecipanti devono “recitare” il sistema familiare, seduti in cerchio. C’è, inoltre, un “conduttore” che aiuta le persone a rilassarsi e che conduce – per l’appunto – la seduta. Secondo Hellinger, questo permetterebbe di entrare in contatto con quello che è il campo energetico della famiglia. Ogni seduta può durare circa un’ora e viene fatta con persone che non si conoscono tra loro. Le costellazioni familiari possono, quindi, aiutarti a rompere questi schemi così da vivere una vita soddisfacente e più sana e riprendere, finalmente, a dormire bene.