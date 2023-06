Cosa non mettere mai dentro la culla del neonato mentre dorme: rischia di soffocare nel sonno

Ci sono degli oggetti che non vanno assolutamente messi nel lettino dei neonati. In caso contrario, c’è il rischio di soffocamento.

L’arrivo di un neonato in casa rappresenta uno dei momenti più importanti della vita di un genitore. Soprattutto se si tratta del primo figlio, vengono messe in pratica tante accortezze che, almeno sulla carta, possiedono tutte le caratteristiche giuste per salvaguardare il suo benessere fisico ed emotivo.

A volte, però, a causa di un cattivo “addestramento” da parte dei medici e di antiche reminiscenze provenienti dalle generazioni passate, si cade in errori rischiando di peggiorare la situazione in modo drastico. Uno degli argomenti più discussi riguarda la scelta della culla e la sua organizzazione. Ci sono delle azioni da non fare per rendere sicuro il momento della nanna. In caso contrario, il verificarsi della morte in culla, chiamata anche SIDS, aumenta in modo evidente.

Gli oggetti da non mettere nel lettino di un neonato: il rischio è altissimo

I bambini che non hanno compiuto ancora 1 anno d’età possono andare incontro alla morte in culla. Si tratta di un’eventualità che, con gli attuali accorgimenti, è sempre meno presente. Tuttavia alcune situazioni possono favorire la sua insorgenza.

Le cause non sono ancora del tutto note, ma alcuni accorgimenti risultano indispensabili per prendersi cura in modo sicuro del piccolo. Spesso, si ha la tendenza a posizionare degli oggetti all’interno della culla. Quelli più gettonati sono peluche, cuscini, coperte morbide e paracolpi. Si pensa che, in questo modo, il bambino stia molto comodo e non vada incontro alla possibilità di incastrarsi tra le sbarre del lettino.

In realtà questa azione è assai sconsigliata. Il neonato dovrebbe dormire in un ambiente privo di interferenze e completamente nuovo. Al posto dei classici lenzuolini, è preferibile scegliere un sacco nanna che gli trasmette calore e sicurezza. Il motivo di tutto questo è semplice. I piccoli non hanno la nostra stessa capacità di muoversi e, per questo, il rischio di rimanere incastrati negli oggetti è alto.

Bocca e naso possono essere coperti dai tessuti e giocattoli, impedendo loro di respirare. In questo caso, il soffocamento avviene in pochi minuti. Sul web ci sono dei video che mostrano perfettamente la dinamica di questi accadimenti. Un lettino spoglio, seppur esteticamente meno attraente, risulta essere la scelta migliore. Al di là delle apparenze, il bimbo non si sentirà solo o trascurato. È meglio optare per delle giostrine acchiappasogni da posizionare in alto.