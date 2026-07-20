Cosa mettere sul viso prima della crema solare? L’errore che rovina la skincare estiva

La protezione solare è fondamentale per difendere la pelle dai raggi UV, ma per ottenere il massimo beneficio è importante seguire il corretto ordine della skincare. C’è uno step che fa parte dell’ABC della routine quotidiana e che non andrebbe mai trascurato. Con l’arrivo della bella stagione aumenta l’attenzione verso la protezione della pelle dal sole, ma spesso si sottovaluta l’importanza della sequenza con cui vengono applicati i prodotti. Una delle domande più frequenti riguarda proprio l’ordine corretto della skincare: si mette prima la crema idratante o la protezione solare? La risposta è semplice e rappresenta uno dei principi fondamentali della cura del viso. La crema idratante va sempre applicata prima della protezione solare. Fa parte dell’ABC della skincare perché …

La protezione solare è fondamentale per difendere la pelle dai raggi UV, ma per ottenere il massimo beneficio è importante seguire il corretto ordine della skincare. C’è uno step che fa parte dell’ABC della routine quotidiana e che non andrebbe mai trascurato.

Con l’arrivo della bella stagione aumenta l’attenzione verso la protezione della pelle dal sole, ma spesso si sottovaluta l’importanza della sequenza con cui vengono applicati i prodotti. Una delle domande più frequenti riguarda proprio l’ordine corretto della skincare: si mette prima la crema idratante o la protezione solare? La risposta è semplice e rappresenta uno dei principi fondamentali della cura del viso.

La crema idratante va sempre applicata prima della protezione solare. Fa parte dell’ABC della skincare perché prepara la pelle, contribuisce a mantenerla morbida e aiuta a preservare il naturale equilibrio della barriera cutanea. Solo dopo che si è assorbita completamente è il momento di stendere la crema con filtro SPF, che rappresenta l’ultimo passaggio della routine del mattino prima dell’eventuale trucco.

Perché l’idratazione è indispensabile prima della protezione solare

Ogni skincare efficace segue una sequenza precisa. Dopo la detersione si possono applicare prodotti come tonico e siero, ma è la crema idratante a svolgere un ruolo fondamentale nel preparare la pelle ai trattamenti successivi. Grazie ai suoi ingredienti, aiuta a mantenere il giusto livello di idratazione e rende la cute più elastica e confortevole durante tutta la giornata.

La protezione solare, invece, ha un compito completamente diverso: creare uno schermo contro i raggi UVA e UVB responsabili del fotoinvecchiamento, delle macchie cutanee e delle scottature. Anche quando una crema solare contiene ingredienti idratanti, questi non sostituiscono l’azione di una vera crema viso. Per questo motivo l’idratazione deve sempre precedere l’applicazione del filtro solare.

L’errore più comune che molti commettono ogni mattina

Uno degli sbagli più diffusi consiste nell’applicare direttamente la protezione solare sulla pelle appena detersa, saltando completamente la crema idratante. Questa scelta può essere poco adatta soprattutto per chi ha una pelle secca, sensibile o facilmente soggetta a disidratazione, condizioni che durante i mesi più caldi possono accentuarsi a causa dell’esposizione al sole e delle alte temperature.

La routine corretta prevede quindi detersione, eventuale tonico, siero, crema idratante e infine protezione solare. Solo dopo il completo assorbimento del filtro SPF si può procedere con il make-up. Rispettare questo semplice ordine significa seguire l’ABC della skincare quotidiana, permettendo a ogni prodotto di svolgere la propria funzione nel modo più efficace e contribuendo a mantenere la pelle protetta, idratata e luminosa giorno dopo giorno.